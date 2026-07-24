Juramentación de senadores electos HOY 24 de julio: Sigue el MINUTO a MINUTO en vivo AQUÍ desde el Congreso

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 24 de julio se desarrolla una jornada histórica para la política peruana. Los 60 senadores y 130 diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026 juramentan a sus cargos en el Palacio Legislativo, dando inicio formal al funcionamiento del Congreso bicameral que ejercerá funciones durante el periodo parlamentario 2026-2031.

Sigue el MINUTO a MINUTO de la juramentación de senadores

9:42 | Se suspende la sesión.

9:40 | Se declara instalada la Mesa de la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento bicameral.

9:24 | En breve comenzará la sesión de instalación de la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento bicameral, acto con el que se dará inicio al proceso de organización de las cámaras de Senadores y Diputados de cara al nuevo periodo legislativo.

En desarrollo...

