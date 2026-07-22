EsSalud lanza aplicativo para reservar citas médicas más rápido: "El tiempo de espera lo estamos reduciendo"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, en diálogo con Exitosa, informó que la institución lanzó un aplicativo para reservar citas médicas más rápido en distintas especialidades y reducir los tiempos de espera para los pacientes asegurados.

EsSalud lanza aplicativo para reducir tiempos de espera

El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció el lanzamiento de un nuevo aplicativo digital que permitirá a los asegurados gestionar sus citas médicas de manera más rápida y sencilla.

Para brindar mayores detalles sobre esta iniciativa en beneficio de los pacientes, el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, se presentó en el programa 'Hablemos Claro'. Según precisó, el nombre de esta app es 'EsSalud Digital', una herramienta que permitirá reservar consultas y acceder a una atención en un plazo de hasta siete días, según la disponibilidad del servicio.

"Hemos lanzado el 'EsSalud Digital'. ¡Adiós citas! Y hemos hecho pruebas hace siete días con cuatro colegas médicos a través del Centro Nacional de Telemedicina (Cenate) y hemos tenido 700 atenciones. (...) El tiempo de espera lo estamos reduciendo, era de 192 días y ahora lo estamos bajando a siete días y pensamos llegar a 48 horas", expresó en Exitosa.

Aplicativo EsSalud Digital: Reservar consultas médicas

El funcionario también señaló que, a través de esta plataforma, los asegurados podrán elegir directamente al profesional de salud, consultar la disponibilidad de fechas y horarios, y confirmar su cita sin depender de la asignación de un establecimiento de salud.

Jaime Moreno, presidente de EsSalud, agregó que se han optimizado y fortalecido las herramientas que ya existían para transformar el acceso a una cita mediante esa app que cualquier paciente puede descargar y usar desde su celular. Asimismo, detalló que la reserva de consultas será en las especialidades más demandadas como pediatría, cardiología, neurología, medicina física y rehabilitación, entre otros.

"Ustedes entran a Google y digitan 'EsSalud Digital' e inmediatamente programan sus citas. Antes programabas la cita y lo llamaban "re-cita" y tres meses lo castigaban, ¡ahora no! (...) Hemos integrado más aplicativos, va a ver su receta médica, su informe de apoyo al diagnóstico y el Teleduca", indicó.

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Medicamentos vitales "están asegurados" en Perú

Durante la entrevista, el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, aseguró que los medicamentos considerados vitales se encuentran garantizados para los pacientes del país. El funcionario señaló que se priorizó la adquisición de medicinas para enfermedades de alto impacto y mencionó como ejemplo el tratamiento destinado a personas con hemofilia.

Finalmente, se pronunció sobre la futura designación del titular del Seguro Social durante el próximo gobierno de Keiko Fujimori. Sugirió que la elección de su sucesor debería realizarse bajo criterios de meritocracia.

El lanzamiento del aplicativo 'EsSalud Digital' responde a la necesidad de reducir las largas esperas para sacar una cita médica que, durante años, han sido una de las principales preocupaciones de los asegurados. En Exitosa, el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, señaló que continuará trabajando en la mejora de sus procesos para ofrecer una atención más rápida y cercana.