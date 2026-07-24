José Castillo Terrones asume el cargo de senador: "Por la libertad del presidente Pedro Castillo, sí juro"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, asumió oficialmente el cargo de senador durante la instalación del Congreso bicameral 2026-2031. En su juramentación, manifestó que jura por la libertad del exmandatario.

Hermano de Pedro Castillo asume como senador

Este vierne,s 24 de julio, desde las inmediaciones del Poder Legislativo, como parte de la ceremonia de juramentación de los senadores electos para el próximo periodo parlamentario, el familiar del exgobernante de la república juró como senador de Juntos por el Perú.

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