Exactriz de AFHS revela vínculo con 'La Chocolatita', mujer relacionada con Pedro Aquino que fue hallada sin vida

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La muerte de Raiza Martínez, conocida en el ambiente artístico como 'La Chocolatita', continúa generando conmoción. Esta vez, Mayra Couto, recordada exactriz de AFHS, mostró el vínculo que las unía y pidió justicia por la joven relacionada mediáticamente con Pedro Aquino.

Mayra Couto y su amistad con 'La Chocolatita'

La lamentable muerte de Raiza Martínez ha provocado distintas reacciones. Sin embargo, una de las despedidas que más llamó la atención fue la de Mayra Couto, quien decidió mostrar públicamente que mantenía una amistad muy cercana con la creadora de contenido.

En la madrugada del 24 de julio, la recordada Grace González de Al fondo hay sitio compartió en su Instagram varias fotos en las que salía junto a Raiza.

Las imágenes, tomadas cuando ambas eran más jóvenes, mostraban algunos de los momentos que compartieron durante su amistad.

Junto a las fotografías, Couto escribió un sentido mensaje en el que resaltó la bondad, sensibilidad y fortaleza de 'La Chocolatita'. Además, reveló que la joven la había acompañado y apoyado cuando atravesó momentos complicados.

"Que todos sepan que eres amiga mía, que todos sepan de tu bondad, de tu sensibilidad. Que todos sepan que tú me apoyaste siempre que lo necesité. Que sepan lo mucho que te admiro por salir adelante y ayudar a todos los que querías", expresó la actriz.

La publicación dejó en evidencia que el vínculo entre ambas iba mucho más allá de alguna coincidencia en el ambiente artístico. Mayra también manifestó su incredulidad ante lo ocurrido y expresó su deseo de volver a compartir momentos junto a su amiga.

"No es justo. Quiero volver a verte, reírnos juntas y que nada de esto sea verdad. Por favor, que Dios permita que se haga justicia", sentenció.

¿Qué ocurrió con Raiza Martínez?

Raiza Martínez fue una modelo y creadora de contenido que se mantenía activa en redes sociales. Su nombre apareció en distintos programas de espectáculos por haber sido relacionada con personajes conocidos, entre ellos el actor Julián Zucchi y el futbolista Pedro Aquino.

Durante el 2026, 'La Chocolatita' fue vinculada con Aquino luego de protagonizar un ampay con el deportista mientras este se encontraba casado.

El 23 de julio de 2026, Raiza Martínez fue hallada sin vida dentro de una vivienda ubicada en La Planicie, en el distrito de La Molina. Según la información proporcionada, la joven había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde dos días antes.

De esta manera, Mayra Couto reveló el estrecho vínculo que mantenía con 'La Chocolatita', la joven relacionada anteriormente con Pedro Aquino que fue hallada sin vida en La Molina. La exactriz de AFHS recordó el apoyo y la bondad de su amiga, mientras las autoridades continúan investigando.