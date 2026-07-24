Jáuregui respalda que oficialismo lidere el próximo Congreso bicameral: "Fuerza Popular debería tener la dirección"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista electa Milagros Jáuregui respaldó que Fuerza Popular lidere las dos cámaras del Congreso bicameral, al considerar que el oficialismo debería asumir la dirección tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados.

Milagros Jáuregui respalda liderazgo de Fuerza Popular

Dicha legisladora consideró que, al haber obtenido la victoria en las elecciones generales, el partido liderado por la presidenta electa Keiko Fujimori debería encabezar ambas mesas directivas durante el inicio del nuevo periodo parlamentario.

En declaraciones a la prensa, Jáuregui sostuvo que el contexto actual del país exige que la fuerza política ganadora tenga la responsabilidad de dirigir el Legislativo. Según indicó, la situación actual del Perú demanda estabilidad y coordinación entre los poderes del Estado.

"Debería ser Fuerza Popular porque ellos fueron los que ganaron las elecciones, creo que ellos deberían tener la dirección de las dos cámaras, sobre todo en la condición que está nuestro país. Nuestro país está en un momento crítico. Nosotros como partido queremos ser apoyo al gobierno de Keiko", afirmó

Conformación de la Mesa Directiva

Las declaraciones de Milagros Jáuregui se producen en medio de las conversaciones entre las diversas bancadas para definir la conformación de las mesas directivas que encabezarán las dos cámaras del Congreso bicameral que entrará en funciones en el próximo periodo legislativo.

Como parte de su discurso, la senadora electa por Renovación Popular se dirigió a los medios para dar su punto de vista sobre la conformación de la Mesa Directiva, enfatizando en que la debe liderar Fuerza Popular ambas cámaras y ha adelantado que Alejandro Muñante podría formar parte de la lista de senadores.

"Alejandro Muñante está postulando para ser miembro de la Mesa Directiva y tenemos también una congresista de diputados que también esta postulando ya sea para la presidencia o ser miembro en la Mesa. Todavía lo de la cámara de diputados no esta decidido pero la cámara de senado sabemos que va a estar Fuerza Popular y un representante de Renovación Popular", expresó.

Finalmente, Jáuregui precisó que las conversaciones sobre la conformación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aún continúan y que todavía no existe una decisión definitiva respecto a los cargos que ocuparán los representantes de las distintas bancadas. Sin embargo, reafirmó su punto de vista en que el partido político Fuerza Popular lidere ambas cámaras y que Renovación Popular tenga representación mediante sus postulaciones actuales.