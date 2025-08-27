Reconocen a Caja Huancayo por su contribución al mejoramiento y recuperación del Complejo Deportivo Pedro Huilca

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Caja huancayo

La Municipalidad del Distrito de El Agustino reconoce a Caja Huancayo y a la Fundación Caja Huancayo, por su valiosa contribución al mejoramiento y recuperación de los espacios públicos deportivos del distrito, en específico al Complejo Deportivo Pedro Huilca, el cual permite utilizar una zona segura que beneficiará a los vecinos agustinianos en la práctica de diversas actividades deportivas y culturales.

Un proyecto en favor de la seguridad ciudadana

El mejoramiento se realizó en el marco del programa "Recuperando espacios públicos por la seguridad ciudadana", con la construcción de canchas de fútbol, vóley, básquet, instalación de juegos mecánicos para niños y minigimnasio; también incluye cerco perimétrico, vestidores, servicios higiénicos, pintado, luminaria, entre otros, con una inversión importante, financiado por Caja Huancayo, Fundación Caja Huancayo y la Municipalidad Distrital de El Agustino, para brindar espacios de prácticas deportivas como medida preventiva contra la criminalidad.

Una empresa que marca la diferencia

Caja Huancayo es la primera empresa en realizar esta acción y se convierte en un referente en la recuperación de espacios públicos, asimismo, busca inspirar a otras empresas a sumarse en este tipo de iniciativas, con el objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promoviendo la práctica de actividades deportivas y recreativas.

La institución financiera se compromete a seguir trabajando para generar un impacto positivo en la sociedad a través de iniciativas que promuevan el desarrollo integral y el bienestar de las comunidades. Tiene contemplado recuperar las áreas recreativas que se encuentran en abandono incentivando el deporte como herramienta para la disminución de la inseguridad ciudadana.