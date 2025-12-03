José Jerí sobre migrantes que burlaron control fronterizo: "Se tomaron cartas en el asunto"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, calificó como un "error involuntario" el hecho de que migrantes hayan burlado el control fronterizo en Tacna.

Jerí tras ingreso de migrantes indocumentados

Tras la declaratoria de estado de emergencia en Tacna, el presidente José Jerí se pronunció tras el ingreso de migrantes indocumentados que traspasaron la línea de seguridad policial el pasado 1 de diciembre.

El jefe de Estado precisó que todos los solicitantes deben "seguir todos los procedimientos" para que puedan conseguir un ingreso regular. De no ser el caso, estos "no son bienvenidos", aseguró el presidente.

Tras el incidente en la frontera con Chile, Jerí señaló que esta situación "no debió haber ocurrido" y como consecuencia de ella, se darían "medidas disciplinarias internas" en contra de las personas responsables en los "canales correspondientes".

En ese sentido, señaló que el hecho ocurrido en el puesto de control fronterizo fue un "error involuntario".

"Lo que corresponde ahora, ante el error detectado, ese error involuntario, es la medida de corrección. Se tomó cartas en el asunto apenas sucedió el hecho, eso es lo importante".

El presidente Jerí precisó que durante su gobierno es "importante mantener el control dentro del territorio", además afirmó que la declaratoria de emergencia debe cumplirse "a cabalidad".

Ministro del Interior se pronuncia

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, precisó que regresó hacia la zona fronteriza con Tacna para verificar el cumplimiento de las acciones policiales en el contexto de estado de emergencia.

Tiburcio aseguró que "toda la zona fronteriza está cubierta por policías" acompañado de otros dispositivos para el resguardo de la zona.

Precisó que el libre tránsito entre los países de Perú y Chile continúa operando y debe ser normativo que los viajeros se registren voluntariamente para continuar con su recorrido.

"Si en caso, cualquier ciudadano, sea extranjero, que en forma irregular, inmediatamente Migraciones Chile tiene que devolverlo a su país. Ese es el procedimiento"

El ministró señaló que "de ninguna manera" se está obstruyendo el libre tránsito. Sin embargo, indicó que las personas que "de forma agrupada quieren ingresar, eso no puede pasar".

El presidente José Jerí y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, precisaron que se han tomado medidas disciplinarias y de resguardo tras el ingreso de personas indocumentadas que pasaron indebidamente el control migratorio en la frontera con Chile.