LAP inicia cobro de TUUA internacional el 7 de diciembre: Tarifa total asciende a más de 11 dólares

03/12/2025

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez iniciará el cobro de la TUUA de Transferencia Internacional desde el 7 de diciembre como ya lo había anunciado.

En su último comunicado precisó que la tarifa total a pagar será de más de 11 dólares para los pasajeros provenientes de vuelos internacionales. Conoce el monto exacto y todo sobre la aplicación de este cobro.

LAP indicó monto final del cobro de la TUUA internacional

Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Jorge Chávez reiteró que el inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso del Aeropuerto (TUUA) internacional se daría desde el domingo 7 de diciembre.

Según el comunicado de LAP, la tarifa total asciende a USS 11.86 (USS 10,05 más 18% de IGV) y se aplicaría únicamente a los pasajeros en conexión internacional.

Por lo tanto, solo aquellos que arriben al Perú en un vuelo internacional, desembarquen y hagan uso de las instalaciones del aeropuertos, sin salir del aeropuerto, serán los viajeros que deberán pagar este monto.

#ATENCIÓN🚨✈️

Desde el 7 de diciembre, iniciará el cobro de la TUUA de Transferencia Internacional.



✅ El pago podrá realizarse, de forma anticipada, on line o presencial (en módulos habilitados en el segundo piso del aeropuerto).



✅ La tarifa es de US$ 11.86 y aplicará solo... pic.twitter.com/4eSzLY1R4d — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) December 3, 2025

En el comunicado se precisa que los pasajeros que embarquen desde el territorio peruano no estarán sujetos a este cobro.

¿Cómo realizar el pago de la TUUA internacional?

La empresa operadora LAP detalló que se han habilitado dos modalidades de pago para los viajeros de conexión internacional.

Pago anticipado online: Antes de arribar en el terminal aeroportuario, se puede pagar mediante tarjeta de crédito a través de la página web https://pagotuua.lima-airport.com

Pago presencial: Se habilitarán módulos en el segundo piso del aeropuerto. En ellos se aceptarán el pago con tarjetas bancarias y efectivo en soles o dólares. También se dará a través de agentes autorizados con POS en el flujo del recorrido de conexión en Lima.

LAP recomienda que el pago se dé de forma anticipada a través de la página web habilitada para agilizar el paso por el aeropuerto y optimizar los tiempos.

LAP indica que cobro no se ha habilitado en pasaje aéreo

La empresa LAP indicó que no se ha llegado a un acuerdo para incluir el cobro de la TUUA internacional en los tickets aéreos, por lo que "mientras se mantenga esta situación el cobro se realizará a través de los mecanismos" mencionados.

Además, señaló que fundamental que las aerolíneas cumplan con informar a todos los pasajeros sobre la obligación del pago "antes de que estos realicen su viaje" hacia el Aeropuerto Jorge Chávez.

Lima Aiport Partners reiteró el inicio del cobro de la TUUA internacional este domingo 7 de diciembre. Precisó que la tarifa total será de USS 11.86 y tendrá dos modalidades de pago, online o presencial.