Perú retoma fiscalización en la frontera con Ecuador en medio de crisis migratoria en el sur con Chile

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno peruano decidió retomar la fiscalización en la frontera con Ecuador, tras siete años sin operaciones en el puesto de control de Tumbes. La medida llega en un momento clave: mientras el sur del país enfrenta una crisis migratoria en la frontera con Chile, el Ejecutivo busca reforzar la vigilancia en el norte para evitar que el problema se desborde.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), junto con la Sunat, reactivaron el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) en Aguas Verdes, Zarumilla.

El espacio brindado permitirá supervisar vehículos, conductores y mercancías que ingresan o salen del país, con equipos de pesaje, sistemas de videovigilancia y control documental. Según las autoridades, el objetivo es garantizar un tránsito internacional ordenado y combatir el contrabando.

🔔 #NotaDePrensa | Superintendente Gilmer Álvarez logra acuerdo para entregar espacio destinado a operaciones de Sutran en Tumbes, tras 7 años de paralización. (1/3) pic.twitter.com/ZRJ3htgQKn — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) December 3, 2025

Respuesta a la crisis migratoria

La decisión por retomar esta actividad tras 7 años de espera, se da en paralelo al estado de emergencia decretado en los distritos limítrofes con Chile, donde el flujo masivo de migrantes irregulares ha venido generando enfrentamientos y cruces ilegales. El último de estos ocurriendo al iniciar diciembre, donde al menos 70 extranjeros burlaron la seguridad fronteriza.

Otra de las acciones recientes fue la presencia del presidente Jerí este miércoles en la frontera sur donde supervisó personalmente el despliegue de las fuerzas fronterizas y validó la integración de Migraciones y las Fuerzas Armadas al esquema de vigilancia.

Con el refuerzo ahora en Tumbes, el Gobierno busca equilibrar la presión migratoria en ambos extremos del país, tanto en el sur como en el norte. La expectativa oficial es que el nuevo puesto de control ayude a reducir la vulnerabilidad de la frontera norte y permita una respuesta más rápida ante incidentes.

Un sistema integral de vigilancia

El reacondicionamiento del CEBAF incluye espacios para revisión técnica, documentación y coordinación interinstitucional. Además, se habilitó el intercambio de información entre Sutran y Sunat para detectar irregularidades en tiempo real. La Policía Nacional y Migraciones también operarán en el complejo, lo que permitirá un control más completo de los flujos fronterizos.

Las autoridades remarcan que la medida no solo protege la infraestructura vial y la seguridad en carreteras, sino que también fortalece la competitividad del comercio exterior y la trazabilidad de las cargas. En palabras de Sutran, se trata de "un hito en la labor fiscalizadora" que devuelve al Estado presencia efectiva en la frontera norte.