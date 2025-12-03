Sporting Cristal sufrió BAJA para partido ante Alianza Lima: Celestes dieron a conocer alcance de su lesión

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La ida del primer partido del playoff entre Sporting Cristal y Alianza Lima acabó con un empate a un gol, dejando la serie abierta. Los celestes, que no pudieron sostener la ventaja obtenida, deberán ir a buscar el triunfo en el Alejandro Villanueva, pero lo harán sin un jugador clave, que sufrió una lesión durante el compromiso.

¿De qué jugador se trata?

El futbolista 'cervecero' que ha sido desafectado para el encuentro de vuelta es Luis Abram, central que sufrió un tirón en una disputa con Paolo Guerrero antes de la primera media hora de juego. Mediante un comunicado, el cuadro rimense dio a conocer los alcances de la dolencia que sufrió el central.

"Durante el partido disputado frente a Alianza Lima, nuestro futbolista Luis Abram presentó molestias que obligaron a que sea reemplazado. Tras los primeros estudios realizados, se confirmó que sufrió una lesión muscular", indica el primer párrafo del anuncio.

Parte médico: Luis Abram y Christofer Gonzales. pic.twitter.com/K1izIaV3hY — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 3, 2025

Agrega que tras pasar por el chequeo médico, su regreso a las prácticas será progresivo, aunque su presencia para el sábado, día del compromiso con los blanquiazules está descartada. Cabe recordar que el sustituto que Paulo Autuori eligió fue Nicolás Pasquini, un jugador que se desempeña como lateral izquierdo.

"Luis iniciará el proceso de recuperación bajo supervisión del Área de Salud y Rendimiento, siguiendo los protocolos establecidos para su reintegro progresivo a los entrenamientos", cierra el pronunciamiento.

'Canchita' Gonzáles tampoco llegaría al partido

Otra baja que los 'bajopontinos' sufrirían para este crucial partido es Christofer Gonzáles, quien arrastra una lesión desde inicios de noviembre. El popular 'canchita' no estuvo convocado para los últimos tres duelos del Clausura, en el que el equipo 'cervecero' consiguió asegurar su presencia en la post temporada.

"Nuestro futbolista Christofer Gonzáles continúa bajo un tratamiento conservador y un proceso de rehabilitación. En los últimos días ha evidenciado una evolución favorable, permitiendo el inicio de trabajos lineales en campo como parte de su progresión funcional", cierra el texto.

Cabe señalar que para el partido decisivo ante los blanquiazules, los celestes aún tienen en duda a Gustavo Cazonatti, el mediocentro brasileño que regresó al final del Clausura, pero no entró en lista el último miércoles.

