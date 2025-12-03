Atacan a balazos bus de Línea 20 con pasajeros a bordo en Chorrillos: Chofer quedó gravemente herido

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Chorrillos, un bus de la Línea 20 fue atacado a balazos mientras trasladaba pasajeros por el asentamiento humano Nueva Caledonia. Según testigos, sujetos motorizados dispararon hasta en dos oportunidades contra el chofer, quien quedó gravemente herido y fue trasladado hacia un hospital.

El conductor de la unidad móvil se encontraba trasladando a los pasajeros por la intersección de las calles Chira con Huánuco, cuando de pronto, de acuerdo a los testigos, aparecieron delincuentes a bordo de una motocicleta y han escuchado al menos dos impactos de bala.

Noticia en desarrollo...