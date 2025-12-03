RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Ataques continuan

Atacan a balazos bus de Línea 20 con pasajeros a bordo en Chorrillos: Chofer quedó gravemente herido

Delincuentes dispararon contra chofer de un bus de la Línea 20 en la zona de San Genaro, en Chorrillos. La víctima se encuentra grave y el vehículo estaba lleno de pasajeros.

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/12/2025

Síguenos en Google News Google News

En Chorrillos, un bus de la Línea 20 fue atacado a balazos mientras trasladaba pasajeros por el asentamiento humano Nueva Caledonia. Según testigos, sujetos motorizados dispararon hasta en dos oportunidades contra el chofer, quien quedó gravemente herido y fue trasladado hacia un hospital. 

Atacan a balazos bus de la Línea 20

El conductor de la unidad móvil se encontraba trasladando a los pasajeros por la intersección de las calles Chira con Huánuco, cuando de pronto, de acuerdo a los testigos, aparecieron delincuentes a bordo de una motocicleta y han escuchado al menos dos impactos de bala.

Noticia en desarrollo...

Indecopi aplicó fuerte multa a conocido gimnasio: Usuaria resultó afectada por ascensor en mal estado
Lee también

Indecopi aplicó fuerte multa a conocido gimnasio: Usuaria resultó afectada por ascensor en mal estado

Rutas de Lima dejará de operar este 3 de diciembre: Pide a MML efectuar traspaso de concesión
Lee también

Rutas de Lima dejará de operar este 3 de diciembre: Pide a MML efectuar traspaso de concesión

Temas relacionados ataque atentado bus de transporte

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA