Indecopi aplicó fuerte multa a conocido gimnasio: Usuaria resultó afectada por ascensor en mal estado

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha multado en primera instancia a un conocido gimnasio de Lima Norte. La causa ha sido su ascensor en mal estado, que afectó a una usuario que se cayó al vacío y sufrió varias heridas.

¿De cuánto es la multa y para qué gimnasio?

La Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (ILN) declaró fundada la demanda presentada en agosto del 2024 contra Smart Fit por infringir tres infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor. El monto de la penalidad que deberá pagar la empresa se ha establecido en 78.29 UIT (S/. 418 851.50).

Estas faltas cometidas son contra el artículo 25 (32,35 UIT) y dos contra el 19 (22.97 UIT cada una). En la primera se especifica que el elevador del establecimiento ubicado en el distrito de San Martín de Porres, no se niveló de forma correcta, y la mujer al salir, terminó cayendo por varios metros.

Se especifica en la resolución que personal del gimnasio no tuvo una respuesta adecuada para atender a la usuaria. "No habría realizado las acciones inmediatas para socorrer a la denunciante que se encontraba atrapada en el ascenso", indica. Del mismo modo, no cumplió con darle asistencia médica.

"No habría brindado los primeros auxilios a la denunciante pese a que presentaba lesiones físicas y psicológicas, ocasionadas por el accidente sufrido en el ascensor", señala el documento.

Gimnasio Smartfit podrá apelar

La resolución precisa que la empresa perteneciente al Grupo Smart Fit, fundada en Brasil, podrá apelar la decisión, siempre y cuando presente el recurso. Esta será revisada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, segunda y última instancia administrativa del Indecopi.

Entre otras de las acciones que el gimnasio deberá hacer es devolver el monto económico a la agraviada por los días que no pudo cumplir con sus sesiones a causa de las lesiones que sufrió. Además, el todo el personal de la sede donde ocurrió este hecho deberá ser capacitado, con presencia de directivos y con registro de evaluación.

