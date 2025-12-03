Tragedia en Ucayali: retiran embarcación "El Oriente" hundida en Iparia; más de 50 cuerpos siguen atrapados

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tragedia ocurrida en el puerto de Iparia, Ucayali, sigue dejando escenas de dolor y desesperación. Tras intensas labores, los equipos de rescate lograron retirar la embarcación "El Oriente", que había terminado hundida luego de ser arrastrada por el derrumbe de un barranco.

La nave fue llevada a la orilla con ayuda de maquinaria pesada y se confirmó que no llevaba pasajeros al momento del siniestro y afortunadamente sus tripulantes resultaron ilesos.

La situación es distinta para la segunda embarcación, "Deo Rigo", que permanece aún bajo el agua. Las autoridades estiman que más de 50 personas podrían estar atrapadas en su interior, aunque las labores de rescate se ven seriamente afectadas por el fango, el lodo y la arena que cubren la nave, impidiendo el descenso a la profundidad.

Familias en espera

En el puerto, decenas de familiares aguardan noticias con la esperanza de recuperar a sus seres queridos. La tensión se mantiene mientras la Marina de Guerra y la Policía Nacional del Perú coordinan los trabajos de extracción. Las autoridades han pedido calma y aseguraron que en las próximas horas se intentará remover la segunda embarcación.

Primer hallazgo

Durante la jornada, una comisión reportó el hallazgo de un cuerpo río abajo. Se trataba de un menor de apenas 5 años, natural de la Colonia de Cacu, comunidad shipibo. El cuerpo fue encontrado en la comunidad nativa de San Luis de Mumancay, con un polo gris y asegurado por pescadores. Este ha sido el único hallazgo confirmado en el día, aumentando la angustia de los familiares que permanecen en la zona.

La magnitud del desastre ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades ribereñas frente a fenómenos naturales como los derrumbes de barrancos, frecuentes en la Amazonía.

Organizaciones locales y líderes indígenas han pedido mayor presencia del Estado en la zona, no solo para atender la emergencia, sino también para implementar medidas de prevención y seguridad en los puertos fluviales. La tragedia de Iparia se convierte así en un llamado urgente a reforzar la infraestructura y la protección de quienes dependen del río para sobrevivir.

Las acciones de rescate se mantienen en curso aunque con dificultades. La recuperación de la nave "Deo Rigo" será clave para determinar la magnitud real del desastre y dar respuesta a las familias que esperan en el puerto. Las autoridades han reiterado que se trata de un proceso complejo, pero indispensable para esclarecer lo ocurrido y brindar justicia a las víctimas.