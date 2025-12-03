RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Confirmada su salida

Christian Cueva dejó Emelec porque EL CLUB NO LE PAGÓ, revela agente: "Creo que cobraron un mes"

La falta de pago habría sido la razón por la que Christian Cueva decidió dejar Emelec, a falta de dos partidos para le fin de temporada. Esto lo reveló un conocido agente, cercano a 'Aladino'.

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 03/12/2025

En declaraciones para Exitosa, el representante de fútbol, Pablo Betancourt, deslizó la posibilidad de que Christian Cueva habría dejado Emelec porque el club no le pagó. "Qué no pague absolutamente nada... creo que solo cobraron un mes", manifestó, tras conocerse que 'Aladino' decidió rescindir su contrato.

Cueva expresó su incomodidad

Declarando para la prensa, el entrenador del 'bombillo', Guillermo Duró, indicó que fue notificado de que el mediocentro peruano no iba a continuar en el equipo. Aunque no dio especificaciones, manifestó que el jugador estaba incómodo, lo que se corroboraría con lo dicho por el agente uruguayo.

"Voy a aprovechar para llamarlo, pero creo que también depende mucho porque el club no le pagó y él tiene compromisos para cumplir y está mal eso. Sé que está teniendo problemas económicos muy grandes, pero que no pague absolutamente nada, creo que cobraron un mes, algo así", sostuvo Betancourt.

La no continuidad de Cueva se hizo conocida este miércoles 3 de diciembre por parte de Emelec. A las palabras del director técnico, el gerente deportivo, Edison Baldeón, también se pronunció al respecto. Señaló que el acuerdo para la rescisión del contrato fue en buenos términos, tras cumplir el objetivo de salvar la categoría.

"Ayer conversamos con Christian y llegamos a feliz término para ambas partes. Él es un caballero y no vamos a tener inconvenientes", manifestó el gerente de los 'eléctricos' para una radio de Guayaquil.

Los problemas económicos de Emelec

En las últimas semanas diversos medios ecuatorianos han informado sobre la deuda que el 'bombillo' arrastra y que le impediría fichar a nuevos jugadores para la próxima temporada si no la paga. Solo al plantel le estaría adeudando más de 2 millones de dólares y contando otras, superaría los 5 millones.

Otros futbolistas además de 'Aladino' a los que el cuadro guayaquileño le está debiendo su salario son Alejandro Cabeza, Leandro Vega, Rodrigo Rivero y Diego García. Esto provocó que los jugadores en reiteradas oportunidades se hayan plantado en contra de la dirigencia y se opusieron a cumplir con las sesiones de entrenamiento.

Parte de la deuda de Emelec que investigó el canal 'De Una' de Ecuador.
Confirmada la recisión del contrato de Christian Cueva con Emelec, el agente de fútbol, Pablo Betancourt, barajó la posibilidad de que esto se haya debido a la falta de pago. Actualmente, el cuadro ecuatoriano mantiene una deuda millonaria que le podría afectar su conformación de la plantilla para la próxima campaña.

