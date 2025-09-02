Papa León XIV: Chiclayo será una de las primeras ciudades que visite, señala secretario general

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Chiclayo

Desde la designación de Robert Prevost como el Papa León XIV, el Perú aguarda con gran expectativa su regreso luego de haber vivido en este país durante más de 30 años. Como se recuerda, el Santo Padre fue parte de la Diócesis de Chiclayo compartiendo con su gente y hasta participando en diversas jornadas caritativas que dejaron un gran recuerdo.

Chiclayo será una de las primeros lugares que visite

Con al casi confirmación de la visita del Sumo Pontífice a nuestro país en los próximos meses, se ha iniciado una serie de gestiones para recibirlo de la mejor manera. Uno de los primeros anuncios por parte del gobierno de Dina Boluarte es la creación de la 'Ruta del Papa' para atraer a los miles de turistas que buscan seguir los rastros del líder de la iglesia católica.

Seguidamente, solo se espera la confirmación desde el Vaticano para saber cuando será el ansiado regreso del Papa León XIV al Perú. Especialmente, la gente de Chiclayo ansía con su vuelta luego de compartir con él por más de 30 años.

Esta versión la reafirmó su secretario general, Edgar Iván Rimaycuna, quien recientemente fue distinguido por el aniversario del Colegio San José del cual fue alumno. En esta ceremonia, realizada en el auditorio del centro escolar, asistieron alumnos, exalumnos y padres de familia que no querían perderse el reconocimiento a la mano derecha del Santo Padre.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Durante su breve estadía en Chiclayo, el secretario del papa León XIV, padre Edgar Rimaycuna, indicó que el sumo pontífice tiene la ilusión de visitar el Perú. El sacerdote formó parte de una condecoración por el cargo que ostenta en el Vaticano.... pic.twitter.com/8mZqtHY573 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 2, 2025

A su salida, el sacerdote fue abordado por la prensa local para conocer mayores detalles sobre un posible regreso de Robert Prevost. En primer lugar, el clérigo afirmó estar muy emocionado por el homenaje en su alma mater y por el cariño recibido. "Es una alegría volver a mi alma mater, encontrarme con antiguos profesores, el sentimiento sanjosefino nos identifica", indicó.

Lleva a Chiclayo en el corazón

Seguidamente, señaló que es muy probable que Chiclayo sea la primera ciudad que el Papa León XIV visite cuando se de su vuelta a suelo peruano.

"Siempre es un motivo de orgullo llevar la identidad sanjosefina a lo largo del Perú, del mundo, en cualquier actividad. Como ya lo dije en la misa que celebré para la entrega de la mitra, el Papa siempre tiene en su corazón a Chiclayo", añadió.

De esta manera, el secretario personal del Papa León XIV, Edgard Rimaycuna, indicó que la ciudad de Chiclayo será una de las primeras ciudades que el Sumo Pontífice visite cuando vuelva al Perú.