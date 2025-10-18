¡Tremenda confesión! Xiomy Kanashiro revela si estaría con Jefferson Farfán si no fuera millonario

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sin filtro! Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán siguen en la mira de la farándula. Pues bien, la popular 'Chinita' hizo una inesperada confesión sobre si mantendría una relación con el exfutbolista si es que él no tuviera dinero.

¿Xiomy Kanashiro seguiría con Farfán si no tiene dinero?

En los últimos días, la 'Foquita' Farfán captó la atención de sus seguidores. En primer lugar, por señalar durante la emisión de su podcast 'Enfocados': "Yo también ya me caso, pronto ya", lo que encendió la alerta de que podría haber preparativos para pasar a la fila de casados y dar un paso más en su relación con Xiomy Kanashiro. Pero en segundo lugar, el exjugador de Alianza Lima se mostró muy enamorado de la joven, ya que no dudó en compartir imágenes en Instagram de su cena para celebrar sus 8 meses juntos.

Las fotos volvieron a sorprender por un inesperado detalle: ¡ambos usaban unos anillos en el dedo anular!, lo que desencadenó los rumores de que habría un compromiso de por medio. En medio de esta situación, la cantante de cumbia, conocida por su participación en "La Casa de la Comedia", fue ahora la protagonista de los titulares de la farándula peruana.

Xiomy compartió su romántica cita en TikTok, pero el video no solo obtuvo varios comentarios positivos celebrando su amor, sino que una usuaria le realizó una peculiar pregunta: "Si fuese vendedor de caramelos, ¿Estaría enamorado de él?", a lo cual, la joven no dudó en responder de forma tajante.

"Jaja claro, me hubiera puesto a vender con él, yo vendía panes con pollo en un colegio y cuál es el problema", expresó, dejando en claro que ella no está con Farfán por conveniencia, como algunos consideran.

Más enamorados que nunca

Pero no todo quedó ahí, ya que con su respuesta, Xiomy pone en relieve que pese a los cuestionamientos y críticas que puedan existir en torno a su relación con el hijo de 'Doña Charo' su amor es cada vez más fuerte e inclusive, aseguró que si él no fuera millonario y no tendría solvencia económica, lo apoyaría a salir adelante así sea vendiendo en las calles.

¿Farfán y Xiomy Kanashiro buscan iglesia?

Los rumores de un compromiso y que están próximos a casarse también se intensificó luego de que la conductora de "América Hoy", Janet Barboza, indicara que el exfutbolista Jefferson Farfán y su pareja Xiomy Kanashiro están pasando por el mejor momento de su relación sentimental e incluso ya estarían planeando su boda religiosa.

"Acaban de cumplir ocho meses, estamos viendo que están luciendo alianzas iguales, sortijas de promesas de matrimonio. A mí me han dateado por ahí que Jefferson y Xiomy estarían buscando la iglesia, donde estarían dándose el sí. Lo de ellos va muy en serio y se les ve súper felices", indicó en televisión.

