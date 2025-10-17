José Antonio Palacios pide la salida de Óscar Arriola de la PNP: "Ha vendido a nuestro hermanos policías"

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director de 'La voz del policía', el suboficial en retiro José Antonio Palacios, se refirió a las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, al afirmar que el suboficial de tercera Luis Magallanes fue quien le arrebató la vida al manifestante fallecido.

Pide la salida de Arriola

En entrevista con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, consideró que Arriola es quien debería responsabilizarse de lo sucedido, ya que son los altos mandos quienes envían a los de menor rango a realizar ciertas actividades.

"Debería escuchar Óscar Arriola en vez de ponerlo en carne de cañón a mi hermano policía. En vez de decir, fue fulano de tal debe decir él, yo fui, yo soy el responsable de haber mandado a estos efectivos policiales como carne de cañón, eso es lo que debería decir y ya debería largarse de la policía. (...) Me indigno, porque este señor ha vendido a nuestros hermanos policías", reclamó.

Para el director de 'La voz de la policía' Arriola ha usado a los dos efectivos policiales que vienen siendo investigados por la muerte del manifestante, "los politizado". Asimismo, hizo un mea culpa y señaló que si hay error y fracaso, pero señaló que es parte de la función, "pero eso no quiere decir que hay que matarlo al policía".

Además, resaltó la necesidad de limpiar y reformar la institución, en ese sentido criticó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, pues considera que la continuidad de Arriola en el cargo sigue manchando la institución.

Lamentó la muerte de un manifestante

Palacios expresó su pena por el fallecimiento de un manifestante, Eduardo Ruiz, quien fue herido por un presunto disparo realizado por un efectivo, por ello, envió sus condolencias en nombre de la PNP.

Sin embargo, reconoció que todo lo sucedido se dio por un gran problema en los altos mandos de la institución al promover y aceptar a agentes mal preparados.

"La mediocridad del planeamiento por parto del alto mando de la Policía Nacional del Perú tiene como resultado esto. La mediocridad de sacar policías express y no policías profesionales, tiene como resultado esto. Estos dos suboficiales, de tercera, el último eslabón de la cadena. Estamos viviendo la mediocridad de traer a ciudadanos y postularlos por mucha corrupción", aseguró.

José Antonio Palacios recordó que la PNP es una institución abandonada y responsabilizó a los gobiernos de turno, los ministros de turno y a los altos mandos que han sido cuestionados. "El corte policial, el porte policial, no han tenido el planeamiento para mimetizar a esos efectivos policiales para que en realidad busquen información", manifestó.

Es por ello que, exigió que el comandante general de la PNP Óscar Arriola sea separado del cargo, pues lo considera el real responsable de lo sucedido.