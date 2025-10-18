Dólar en Perú: Cotización actual del sábado 18 de octubre y tendencia del tipo de cambio

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dólar estadounidense inicia la jornada con ligeras variaciones frente al sol peruano. Conoce en esta nota cuál es el tipo de cambio para la compra y venta este sábado, 18 de octubre y podrás cambiar la divisa de manera segura.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Saber el precio del dólar es fundamental porque el tipo de cambio influye directamente en la economía del país y en el bolsillo de todos los peruanos. Aunque el sol es la moneda oficial en nuestro país, gran parte de las operaciones comerciales, financieras e incluso de ahorro se relacionan con la moneda estadounidense. En ese marco, es ideal mantenerse al día sobre el comportamiento de esta divisa.

Además, su importancia también recae en que brinda confianza a los inversionistas y a las familias, ya que saber cuánto vale el dólar permite elegir el mejor momento para cambiar, ahorrar o invertir en esta moneda. En ese marco, te revelamos los datos reflejados hoy en la página oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

SÁBADO, 18 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.378 S/ 3.389

Esos valores reflejan que el dólar presenta ligeras variaciones a la baja, en medio de la incertidumbre política en el país, ya que atravesamos un gobierno de transición, y en comparación a los días previos. Pues bien, ayer, viernes 17 de octubre, la compra era de S/3.387 y la venta de S/3.397, mientras que el día jueves fue de 3.404 para la compra y de 3.416 en la venta.

¿A cuánto cerró el dólar, ayer 17 de octubre?

El precio del dólar en el país cerró el 17 de octubre de 2025 en 3,3810, (con una apertura de 3,3910), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3825, con un máximo de 3,3880 y un mínimo de 3,3790, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por otro lado, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en casas de cambio es de:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.365 | Venta S/ 3.395

El comportamiento del dólar en Perú no solo responde a la coyuntura política local, marcada por el reciente cambio de mandatario, sino también a factores externos como las tasas de interés en Estados Unidos, la cotización de los metales, la inflación global y la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para regular la oferta y demanda de divisas.

Cierre del dólar, según BCRP.

¿Dónde verificar el tipo de cambio del dólar?

Si estás pensando en cambiar dólares, es importante comparar el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar significativamente y afectar el valor final de tu transacción. Algunas entidades, además de la Sunat y del BCRP, que te permitirán estar informado sobre el valor de esta divisa son:

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Aunque el sol es la moneda oficial en el Perú, gran parte de las operaciones comerciales, financieras e incluso de ahorro se relacionan con el dólar. Por ello, te revelamos cuál es su precio este sábado, 18 de octubre.