Dina Boluarte asegura que continuará trabajando "sin dejarse amilanar": "Nos retiraremos por la puerta grande"

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó un discurso desde el distrito de Carabayllo, en donde aseguró que su Gobierno continuará realizando su trabajo sin "dejarse amilanar" por nada ni nadie. Además, rechazó tener algún interés político ni partidario.

Actividad oficial en Carabayllo

Durante la ceremonia de inicio de obra del proyecto "Esquema Integral Carabayllo", la mandataria no dudó en ratificar que "trabaja sin corrupción", por lo que aseguró que se retirará el 28 de julio del 2026, por la puerta grande, la misma por la que ingresó en diciembre del 2022.

"Nuestro gobierno seguirá trabajando sin dejarse amilanar por nada ni nadie, trabajando por todos los peruanos que soñamos con un país desarrollado (...) No tenemos interés político, ni partidario ni mezquindad política. Nosotros no miramos que color político tienen los alcaldes, los gobernadores, los dirigentes sociales (...) Vamos a dejar una marca, trabajamos sin corrupción. Nos retiraremos por la puerta grande", dijo a los medios, este lunes 1 de septiembre.

De tal modo, Boluarte Zegarra recalcó la referida obra en Carabayllo se encontraba trabada por presuntos actos de corrupción, por lo que tuvo que llegar su Gobierno para destrabar dicha obra y hacerla "realidad". "Seguimos avanzando en todo lo que podamos", precisó.

