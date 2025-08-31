Papa León XIV hace pedido para frenar las guerras: "Roguemos a Dios detener la pandemia de las armas"

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Frente al presente bélico se vive en varias partes del mundo, el papa León XIV realizó un pedido especial. "Detener la pandemia de las armas". Esto en alusión a los conflictos entre Rusia con Ucrania e Israel con Palestina. Además, condenó la balacera en Estados Unidos, que dejó a dos menore fallecidos.

Mensaje dominical

En su prédica, el sumo pontífice tocó los temas que conmocionan al mundo y no quiso ser ajeno a ellos. Las prolongadas guerras que se viven en el mundo le preocupa. Del mismo modo, la muerte de los dos escolares en Estados Unidos, su país natal, no lo pasó por alto.

"Nuestros rezos por las víctimas del trágico tiroteo durante una misa en un colegio del Estado estadounidense de Minnesota. Incluimos a los innumerables niños asesinados y heridos cada día en todo el mundo. Roguemos a dios detener la pandemia de las armas que infesta a nuestro mundo", manifestó.

🇻🇦 | El Papa León pidió el fin de la "pandemia de armas", recordando a los dos niños asesinados en un tiroteo masivo en una escuela católica de Minnesota y a los "innumerables niños asesinados y heridos cada día en todo el mundo".

Sobre el conflicto en suelo ucraniano, también tuvo un pronunciamiento. No es la primera vez que se refiere a dicho asunto, incluso barajó la posibilidad de ser un intermediario entre Volodimir Zelenski, con quien se reunió, y con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Repito mi firme llamamiento a un alto el fuego inmediato y a un compromiso genuino con el diálogo. Ha llegado el momento de que los responsables renuncien al camino de las armas y elijan el camino de las negociaciones y la paz con el apoyo de la comunidad internacional", sostuvo la máxima autoridad de la iglesia Católica.

Fallecidos en Minnesota y Kiev

El pasado 27 de agosto, un hombre abrió fuego en la iglesia de la Anunciación, donde los niños que acuden al colegio de dicho templo, participaban de una misa. Desde las ventanas, el sujeto identificado como Robin Westman, disparó contra los asistentes, causándole la muerte a dos menores y dejando varios. Posteriormente, se quitó la vida.

Al otro lado del mundo, un día después, en Kiev, capital de Ucrania, una ofensiva rusa dejó a 14 personas muertas. Pese a las reuniones que Donald Trump mantuvo con los presidente de ambas naciones, el alto al fuego definitivo no ha sido acordado y la guerra sigue su curso.

De esta forma, el Papa León XIV condenó las guerras y realizó un pedido de paz en su prédica dominical. El sumo pontífice se refirió a las guerras actuales en Europa oriental y la Franja de Gaza, así como el tiroteo que acabó con la vida de dos menores en Estados Unidos.