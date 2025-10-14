José Jerí toma juramento a nuevo Gabinete: Estos son todos los ministros del gobierno de transición

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En un contexto marcado por una panorama crítico en el ámbito político y en la seguridad ciudadana, el presidente de la República José Jerí tomó juramento al nuevo gabinete ministerial que lo acompañará en este gobierno de transición hasta julio de 2026.

El nuevo gabinete ministerial

La tarde de este martes 14 de octubre, en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, el mandatario Jerí Oré juramentó a los nuevos ministros de Estado. Más de 100 invitados se encuentran en la ceremonia.

Al promediar las 5 y 2 de la tarde, el jefe de Estado ingresó al Gran Comedor de Palacio de Gobierno y saludó a todos los presentes, se paró frente al público con las manos cruzadas ante la expectativa de quiénes son los invitados, mientras se anunciaba las renuncias de los exministros de Estado de Dina Boluarte.

Como presidente del Consejo de Ministros juramentó Ernesto Julio Álvarez Miranda, exministro del Tribunal Constitucional, quien más temprano solicitó su suspensión en el Partido Popular Cristiano (PPC).

Además, el nuevo titular de la cartera de Comercio y Relaciones Exteriores será Hugo de Zela, En el despacho de Defensa juramentó César Díaz Peche.

Asimismo, Denisse Miralles es la nueva ministra de Economía y Finanzas. Vicente Tiburcio Orbezo fue designado como el nuevo titular de la cartera del Interior.

Walter Martínez juramentó como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Jorge Figueroa Guzmán juró como ministro de Educación, en el 2024 fue designado como asesor número 2 del sector en ese periodo mantenía el titularato Morgan Quero.

Luego se nombró como ministro en el despacho de Salud a Luis Quiroz Avilés. Vladimir Germán Cuno Salcedo se convirtió en el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

En la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo fue designado Óscar Fernández Cáceres. César Quispe juramentó como nuevo ministro de la Producción. En el despacho de Comercio Exterior y Turismo fue designada como ministra Teresa Mera.

Luis Enrique Bravo de la Cruz juró como nuevo ministro de Energía y Minas. Por su parte, Aldo Prieto Barrera fue designado como titular de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Además, Wilder Sifuentes Quilcate juró como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sandra Gutiérrez Cuba juramentó como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Miguel Ángel Espichán se convirtió en el nuevo ministro del Ambiente. También, Alfredo Luna Briceño juramentó como titular del ministerio de Cultura y Lesly Shica Seguil es la ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Así calificó José Jerí a su nuevo gabinete

Previamente, el mandatario peruano anunció que este flamante gabinete ministerial "de amplia base y de reconciliación nacional no estará integrado por ningún congresista de la República o ministro saliente".

"Primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país", añadió en una publicación de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

— José Jerí (@josejeriore) October 13, 2025

