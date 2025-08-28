Karol G junto a Andrea Bocelli y Pharrell Williams, brindarán un histórico concierto organizado por el Vaticano

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantante colombiana Karol G participara en el concierto 'Grace from the World', evento organizado por el Vaticano que alienta a la fraternidad mundial con eventos culturales y musicales gratuitos.

Concierto 'Grace from the World' será dará en la Plaza de San Pedro

Este concierto será el gran cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, a realizarse el próximo 12 y 13 de setiembre. Para el último día se tiene preparado este esperado concierto 'Grace from the Wolrd' (Gracia del Mundo) que tendrá como escenario la Santa Sede.

En los dos días del encuentro, el papa León XVI encabezará el diálogo y reflexión para promover la paz mundial y la hermandad. Por ello, ha invitado a artistas de gran peso, profesionalismo y de buenas intenciones para propagar este mensaje a todo el planeta.

Se anunció que el evento será gratuito y abierto para todo público, por lo que se espera una gran público asistente que buscará las mejores vistas del concierto. Para los otros espectadores mundiales, se podrá acceder a la presentación a través de una transmisión global en la plataforma Disney + desde la 1:00 p.m.

Los otros grandes exponentes de la música son el italiano Andrea Bocelli, con quién la Bichota interpretó 'Vivo por Ella'; y el estadounidense Pharrell Williams, productor y cantante musical, quien produjo uno de los más recientes hits del álbum Tropicoqueta.

Entre los otros artistas invitados se encuentran John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.

Karol G anunció su participación en el evento

La artista Karol G no ocultó su emoción al ser la invitada especial de este evento mundial. A través de su red social Instagram, mostró en sus historias la invitación oficial del concierto. Además, no dudó en compartir una publicación del otro artista Pharrell quien estaría trabajando con un coro de 250 voces para el próximo espectáculo y acompañaría a las grandes estrellas en un increíble juego de sinfonías.

Se rumorea que el concierto tiene preparado un juego de luces y drones inspirados en la Capilla Sixtina y que se realizará en la misma Plaza de San Pedro para la fascinación de los asistentes.

Sin duda, el 12 y 13 de setiembre estamos todos invitados a participar de este evento mundial liderado por el papa de corazón peruano, León XVI. En el último día del encuentro, Karol G, Andrea Bocelli y Pharrell Williams brindarán un concierto que dejará huella en la historial del mundo.