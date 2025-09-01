¡Orgullo peruano! Deysi Castro obtuvo la medalla de oro en Sudamericano de Maratón

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El atletismo peruano volvió a brillar en el ámbito internacional luego que la maratonista Deysi Castro se proclamara campeona en el Campeonato Sudamericano de Maratón 2025, que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, alcanzando un triunfo histórico.

Campeona sudamericana

La deportista oriunda de Huancavelica registró un tiempo oficial de 2 horas, 43 minutos y 39 segundos, superando a rivales que cuentan con una gran trayectoría en la región. El segundo lugar la ocupó la experimentada ecuatoriana Rosa Chacha, quien registró un tiempo de 2 horas, 45 minutos y 9 segundos. Mientras que el tercer puesto lo obtuvo la paraguaya María Vásquez con un tiempo de 2 horas, con 50 minutos y 35 segundos.

Totalmente emocionada, la fondista Deysi Castro dedicó su triunfo a su tierra natal y al país entero. "Este triunfo es para mi tierra Huancavelica y para todo el Perú", expresó entre apalusos.

Vale destacar que con este triunfo, la fondista peruana no solo se convirtió en la primera huancavelicana en en ser campeona sudamericana de atletismo, sino también que reafirma la presencia de atletas peruanas en este tipo de campeonatos.

Al igual que ella, el nombre del Perú se hizo presente en la capital paraguaya, debido a que el equipo de varones conformado por los atletas Junior Abarca, Davero Ramos y Nelson Ito, también lograron alzarse con la presea de bronce.

En el camino del triunfo

Vale recordar que la atleta, este año 2025, logró obtener el tercer puesto en la tercera Maratón de los Andes, que se llevo a cabo en Huancayo a 3600 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, ocupó el cuarto lugar en la Maratón de Lima.

Además, Deysi Castro va cosechando triunfos consecutivamente, un claro ejemplo de ello es que el año pasado también fue campeona de la Maratón internacional 'Meseta del Bombón' 2024, en Cerro Pasco, en la categoría élite damas. La fondista se impuso ante la representante de Junín, Sheyla Eulogio Paúcar y a la cusqueña Dina Velásquez Rojas.

Otros peruana destacada

Thalía Valdivia fue otra deportista que destacó tras ganar la medalla de plata tras quedar en el segundo puesto en la Maratón Ciudad de México, en el que registró un tiempo de 2 horas, 32 minutos y 27 segundos.

De este modo, la atleta peruana Deysi Castro se proclamó campeona del Campeonato Sudamericano de Maratón 2025 que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, alcanzando un triunfo histórico para el país.