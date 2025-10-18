RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Fue vocero presidencial

Aceptan renuncia de Fredy Hinojosa como jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial

A través de una resolución suprema, la PCM oficializó la renuncia de Fredy Hernán Hinojosa Angulo como jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial

Fredy Hinojosa Angulo fue vocero presidencial. Presidencia de la República

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/10/2025

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Fredy Hernán Hinojosa Angulo como jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial, cargo que ocupó desde marzo último.  

A través de la Resolución Suprema N.º 252-2025-PCM, publicada este sábado 18 de octubre en el boletín de normas legales del diario oficial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó la dimisión del también exvocero presidencial del gobierno de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra.   

Ocupó cargo luego de Juan José Santiváñez 

Como se recuerda, Hinojosa Angulo también ocupó el cargo de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial desde el 29 de agosto, tras la renuncia de Juan José Santiváñez, quien días antes había hecho lo propio para asumir como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

(Noticia en desarrollo...)

