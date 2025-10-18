¿Te toca retirar tu AFP? Conoce AQUÍ cómo hacer la solicitud en Profuturo y recibir tu dinero de hasta S/21,400

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocos días para que los afiliados puedan solicitar sus aportes a las AFP. En ese marco, Profuturo brindó el paso a paso que los usuarios podrán hacer en su agencia digital y así no tengan contratiempos al momento de pedir su dinero, que puede ser hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400).

Ya inicia el octavo retiro de AFP

Octubre no solo es el mes más esperado por los fieles al Señor de los Milagros, sino que también es ansiado por los afiliados a Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ya que se reveló que el día 21 será la fecha clave para que puedan registrar su solicitud del octavo retiro de sus aportes de hasta 4 UIT.

Incluso, se dio a conocer el cronograma oficial que establece los días para registrar tu pedido de acuerdo con el último dígito del DNI, para evitar aglomeraciones o saturación al momento del proceso que permitirá disponer de tu dinero. Sin embargo, recuerda que el desembolso del fondo de las pensiones se realizará en cuatro armadas de hasta 1 UIT (S/5,350) cada 30 días, hasta alcanzar el tope máximo permitido por la ley que equivale a S/21,400 al valor vigente.

Asimismo, se detalla que el trámite del retiro de la AFP se realizará 100% digital, sin necesidad de acudir a oficinas físicas, a través de los portales de cada entidad, ya sea Integra, Profuturo, Prima (estas tres tendrán su agencia digital) y Habitat (tendrá una página dedicada para el desembolso). Las cuatro administradoras coinciden en que los afiliados solo deben tener tres requisitos indispensables para el proceso:

Tener a la mano el número de su DNI.

Clave web para ingresar a la agencia digital.

para ingresar a la agencia digital. Tener número de cuenta del banco en el que deseas recibir tu dinero.

Paso a paso en agencia virtual de Profuturo

Ante la expectativa de los afiliados, Profuturo decidió, a través de un video en sus redes sociales, dar algunos consejos para que sepan cómo hacer la solicitud de su dinero. Solo debes seguir estos pasos desde su agencia virtual que puedes acceder a través de este LINK, ¡toma nota!

Ingresar a la agencia virtual y elegir la opción "Afiliado". Clic en las opciones "Retiro 4 UIT" y "Solicitar retiro". Selecciona "Información de retiro" y coloca el monto que deseas desembolsar y dónde vas a recibirlo. Coloca a qué entidad financiera irá tu dinero y el número de cuenta. No olvides verificar que todos los datos ingresados sean correctos, si es así dale clic en continuar. Te saldrá "¿Estás seguro de que seas continuar con tu solicitud de retiro?", si la respuesta es sí dale en ACEPTAR. Ahora solo deberás esperar 30 días calendario para la llegada de la primera UIT.

Bancos y cajas autorizadas para recibir tu dinero

Los afiliados deberán consignar una cuenta bancaria personal, en soles y no mancomunada, perteneciente a algunas de las instituciones que procederán los pagos del retiro de hasta S/21,400. Los bancos y las cajas autorizadas, según lo detallado hasta el momento por las AFP son Scotiabank, BBVA, BCP, Interbank, Banbif, Banco Falabella y Caja Huancayo.

Sin embargo, cabe resaltar que Profuturo precisó que, en el caso del Banco de la Nación, atenderá únicamente a los afiliados cuyo registro domiciliario coincida con una zona donde esta institución sea la única oferta bancaria.

Es así como a pocos días del octavo retiro, Profuturo AFP ya reveló cómo será el proceso por el cual sus afiliados podrá pedir hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos.