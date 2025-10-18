¡Fervor morado! Señor de los Milagros EN VIVO: Conoce AQUÍ el recorrido de su segunda procesión del año

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Señor de los Milagros realiza su segunda procesión del año, reuniendo a miles de fieles en un acto de profunda fe y tradición que se mantiene viva desde hace más de tres siglos. Conoce en esta nota todos los detalles de esta tradición en el mes de octubre y sigue en vivo el recorrido del Cristo de Pachacamilla.

Segunda procesión del Señor de los Milagros

La venerada imagen sale a las calles en su segundo recorrido del mes, con cientos de fieles agrupados por varias cuadras. De acuerdo con la Hermandad de las Nazarenas, la sagrada imagen del Cristo Moreno iniciará su procesión desde las 6 a.m. en la Iglesia de Las Nazarenas.

Es así que desde muy temprano de este sábado, 18 de octubre, los fieles se preparan para acompañar al Señor de los Milagros en su segundo recorrido, que esta vez será por el Centro de Lima. La jornada empezó en medio de cánticos, oraciones y muestras de fe de miles de devotos que participan, en primer lugar, de la sagrada misa para un momento de reflexión, especialmente por la crisis política que vive el Perú.

"Hermanemos nuestros corazones para servir sin matar, ni herir a nadie. (...) Los que han sido víctimas, sean civiles o militares, no nos sometamos. Que reconozcamos que no hemos hecho un buen acompañamiento al legítimo derecho de las personas", expresó el monseñor Carlos Castillo durante la eucaristía.

Ruta del recorrido del Cristo Morado para HOY

El recorrido del Señor de los Milagros este 18 de octubre partirá desde la Iglesia de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, y seguirá por el Jr. Ica y el Jr. de la Unión. Después entrará a la Plaza Mayor de Lima para recibir un homenaje de la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo, para el acto protocolar con el actual mandatario, José Jerí, y el Palacio Arzobispal.

Continuará por los jirones Carabaya, Ucayali, la Av. Abancay, el jirón Junín, donde el Congreso tendrá una ceremonia. Por último, irá por los jirones Junín, Huanta, Ancash y Maynas y Junín, en la Iglesia del Carmen, donde pernoctará. Si deseas seguir en vivo la ruta del Señor de los Milagros puedes realizarlo a través de este LINK.

Recorrido del anda del Señor de los Milagros, hoy 18 de octubre.

Noticia en desarrollo...