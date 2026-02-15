¡Atención postulantes! Todo lo que debes saber antes de rendir el examen de admisión UNI 2026

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Mañana no será un día cualquiera para miles de jóvenes. Este lunes 16 de febrero comienza el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingienería (UNI), una de las universidades públicas más exigentes y prestigiosas del país. Detrás de cada postulante hay meses, y hasta incluso muchos años de preparación, sacrificios familiares y sueños por cumplir.

En total, más de 6,000 aspirantes competirán por 1,886 vacantes distribuídas en 34 carreras profesionales. La evaluación se realizará en tres fechas:

Lunes 16 de febrero. Miércoles 18 de febrero. Viernes 20 de febrero.

Todas estas pruebas iniciarán a las 9 am, pero el ingreso al campus será desde las 7:30 am.

Fechas, horarios y reglas claras

Cada jornada evaluará distintas áreas como razonamiento matemático y verbal, aritmética, álgebra, geometría, física, química y humanidades. El puntaje final se construye con el resultado acumulado de las tres pruebas, por lo que cada día es decisivo.

La UNI ha dispuesto reglas estrictas. Los postulantes deben presentar su DNI y ficha de inscripción. No está permitido ingresar con celulares, relojes inteligentes, audífonos, mochilas ni carteras. Estos objetos serán retenidos al ingreso. La universidad proporcionará lápiz, borrador, tajador y calculadora, para asegurar igualdad de condiciones.

Los resultados se publicarán el mismo día de cada examen entre las 6 y 7 pm en la página oficial de admisión. La tensión, sin duda, sera parte de cada tarde.

Restricciones emitidas por la casa de estudios.

Más que una prueba académica

El proceso no solo mide conocimientos. También pone a prueba la calma, la concentración y la resistencia emocional. Muchos jóvenes llegan acompañados de sus padres, quienes esperan afuera con la misma ansiedad.

Para varios postulantes, ingresar a la UNI significa cambiar el destino de toda su familia. Es tambipen la oportunidad de acceder a educación pública de calidad y abrirse camino en el mundo profesional.

La universidad ha reforzado medidas de control y supervisión para evitar cualquier irregularidad. El objetivo es que el ingreso sea limpio y por mérito.

En medio de los nervios, conviene recordar que este examen no define el valor de nadie. Es un paso importante, sí, pero no es el único camino. La experiencia de prepararse ya es un aprendizaje en disciplina y esfuerzo. Y para quienes logren una vacante, comenzará una nueva etapa que exigirá el mismo compromiso que los trajo hasta allí.