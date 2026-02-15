Tragedia en Huacho: Miniván es aplastada por tráiler y mueren 5 personas, incluida una madre con su bebé

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fatal accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo 15 de febrero dejó como saldo cinco fallecidos —cuatro adultos y un menor— además de tres heridos de gravedad, en la zona de Río Seco, Huacho, a la altura del kilómetro 103 de la Panamericana Norte.

De acuerdo con la información preliminar, un tráiler que transportaba material de construcción habría perdido el control e impactado violentamente contra una miniván estacionada al lado de la vía. El vehículo menor terminó debajo del camión, quedando completamente destrozado.

Testigos señalaron que los ocupantes de la miniván regresaban de un día de playa cuando ocurrió el siniestro. La magnitud del impacto provocó que el tráiler quedara encima de la unidad, obligando a la Policía de Carreteras y a los bomberos a utilizar una grúa para removerlo.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Fatídico suceso en la Panamericana Norte. Cinco personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida tras un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 104. El miniván donde se desplazaban terminó siendo impactado por un tráiler que... pic.twitter.com/WpvL5UEcHe — Exitosa Noticias (@exitosape) February 15, 2026

Labores de rescate

Las imágenes difundidas mostraron al personal policial y a los bomberos coordinando las labores de rescate. En los alrededores se observaron los restos de la miniván, fierros retorcidos y hasta el coche de un bebé completamente destruido.

"Conforme a la evaluación, tenemos cuatro adultos fallecidos. Desconocemos si eran familiares. Personal de bomberos hizo el traslado al hospital. Tenemos que ingresar debajo del tráiler para identificar", declaró uno de los rescatistas.

Los cuerpos aún no identificados fueron trasladados al Hospital de Chancay, mientras se espera la llegada de representantes del Ministerio Público para el levantamiento oficial.

Labores de rescate tras el accidente.

Investigación en curso

El conductor del tráiler fue trasladado a la comisaría de Huaura para las diligencias correspondientes. Las autoridades no descartan que debajo del camión aún haya restos humanos, por lo que las labores de rescate continuaron durante varias horas. Mientras tanto, la Policía investiga si el accidente se debió a un exceso de velocidad, fallas mecánicas o imprudencia del conductor.

Parte del tráiler quedó encima de la miniván, aplastando a los pasajeros.

El accidente en Huacho se suma a la lista de tragedias en la Panamericana Norte, una de las vías más transitadas del país y también una de las más peligrosas. La combinación de tráfico pesado, imprudencia y falta de control vehicular genera escenarios de alto riesgo.

La pérdida de cinco vidas en un solo hecho refleja la urgencia de reforzar las medidas de seguridad vial y de fiscalización en carreteras, especialmente en tramos donde el tránsito de tráileres y vehículos menores es constante.