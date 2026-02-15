Reconocido actor peruano aparece en la calle en estado de 'abandono' y pidiendo limosna

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tarde del 15 de febrero, transeúntes en Lima quedaron sorprendidos al encontrarse con un rostro conocido en condiciones inesperadas. Videos difundidos en redes sociales mostraron a un hombre sentado en la vereda, con ropa vieja, barba y cabello largos, pidiendo monedas a quienes pasaban por el lugar.

Se trataba de Stefano Salvini, actor peruano que en el pasado protagonizó novelas y fue pareja de Johanna San Miguel. Su aparición en estado de aparente abandono generó preocupación inmediata entre usuarios de internet, pues muchos lo recordaban como figura recurrente en la televisión y el teatro.

En las imágenes, Salvini se muestra con una mochila en el suelo y una mirada cansada, mientras asegura que "tomó malas decisiones en la vida" y que esas elecciones lo llevaron a terminar en la calle.

"Así es, terminé en la calle, hola, soy Stefano Salvini. Tomé malas decisiones en la vida y estas son las consecuencias", expresó en uno de los videos que rápidamente se viralizó en TikTok.

El actor incluso fue grabado pidiendo una moneda a un transeúnte que no lo reconoció. La escena, difundida por varios usuarios, despertó comentarios de sorpresa y preocupación, con preguntas sobre su estado actual y su futuro profesional.

La viralización de los videos generó un intenso debate. Algunos seguidores lamentaron verlo en esa situación, mientras otros especularon sobre si se trataba de una actuación o un proyecto artístico. La incertidumbre se mantuvo durante horas, alimentada por la difusión masiva de las imágenes.

¿Qué hay detrás?

Finalmente, se conoció que Salvini participa en una serie de videos titulada "Mi Vagabundo", difundida en TikTok en colaboración con su actual pareja, la actriz Matilde León. En esta propuesta, se recrea la idea de "adoptar" a un vagabundo tras terminar una relación, cuidarlo y darle una segunda oportunidad de vida.

El proyecto, que ya cuenta con siete capítulos, aprovecha el estilo personal de Salvini —cabello y barba largos— para construir la narrativa de un hombre en abandono que es rescatado y transformado. Aunque se trata de una ficción, la puesta en escena ha generado impacto por la verosimilitud de las imágenes y el contraste con la trayectoria del actor.

La aparición de Salvini en estado de abandono, aunque parte de un proyecto artístico, refleja cómo las redes sociales pueden difundir rápidamente imágenes que generan alarma. La propuesta de "Mi Vagabundo" juega con la frontera entre ficción y realidad, logrando captar la atención del público y reabrir la conversación sobre la vida del actor.