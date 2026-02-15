Roberto Sánchez fue hospitalizado en Arequipa tras presentar fuertes dolores durante jornada proselitista

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el candidado presidencial por Juntos por el Perú (JPP), informó a sus seguidores que su denominada "Ruta Castillista" se canceló tras presentar intensos dolores que requieron atención médica inmediata en un centro de salud local.

El candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro de salud tras sufrir fuertes dolores al culminar una extenuante jornada de actividades en el sur del país, encendiendo las alertas en plena gira política.

El incidente obligó a suspender de inmediato toda su agenda programada y fue confirmado por el partido Juntos Por el Perú mediante un comunicado oficial. El hecho ocurrió mientras Sánchez recorría una travesía que lo había llevado desde Lima hasta Caravelí, en Arequipa.

Traslado de emergencia

El candidato Sánchez fue evacuado de emergencia tras presentar complicaciones de salud durante su recorrido de campaña en la provincia de Caravelí. Debido a la limitada capacidad resolutiva del establecimiento local, fue trasladado inicialmente al centro de salud de Atico y posteriormente al hospital de Camaná, donde recibe atención especializada.

El equipo de campaña de Juntos Por el Perú señaló que se vienen realizando todas las coordinaciones necesarias para garantizar su pronta recuperación y que informarán oportunamente sobre la evolución de su estado.

Aunque algunos medios locales indicaron que el candidato estaría siendo tratado por un cuadro de apendicitis, el comunicado oficial no confirmó el diagnóstico ni detalló la gravedad del caso. La organización ofreció disculpas a los ciudadanos que esperaban su llegada y agradeció las muestras de solidaridad recibidas.

Comunicado emitido por su equipo de prensa.

JNE confirma cifra oficial

De cara a las elecciones generales previstas para el 12 de abril de 2026, el proceso electoral ha registrado hasta la fecha 36 candidaturas presidenciales. La cifra confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), refleja la diversidad de agrupaciones políticas que han formalizado su participación en la contienda.

Entre los partidos y movimientos inscritos figuran tanto organizaciones tradicionales como nuevas plataformas que buscan consolidarse en el escenario nacional. Este amplio número de postulantes configura un panorama abuerto y altamente competitivo, donde las propuestas programáticas y los recorridos regionales se han convertido en piezas clave para captar el respaldo ciudadano.

El calendario electoral establece que la campaña se intesificará en las próximas semanas, en paralelo al proceso de revisión de candidaturas y la eventual presentación de tachas ante las autoridades electorales.