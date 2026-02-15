Sismo HOY, 15 de febrero remece Perú: ¿Dónde se sintió y cuál es su magnitud?

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis), entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), ha reportado un nuevo sismo en el territorio peruano durante la noche de este domingo 15 de febrero. Conoce los detalles aquí.

Sismo de magnitud 4.2 en Ucayali

Los sismos no paran en Perú. La noche de este domingo 15 de febrero, el Censis reportó un sismo de magnitud 4.2 alrededor de las 19:53 de la noche. El temblor ocurrió a 21 kilómetros al suroeste de Aguaytía, en la provincia de Padre Abad, en el departamento Ucayali.

De acuerdo al reporte sísmico se precisa que contó con una profundidad de 13 kilómetros, latitud de -9.20, longitud de -75.60 y una intensidad de III Aguaytía, según la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0084

Fecha y Hora Local: 15/02/2026 19:53:17

Magnitud: 4.2

Profundidad: 13km

Latitud: -9.20

Longitud: -75.60

Intensidad: III Aguaytía

Referencia: 21 km al SO de Aguaytía, Padre Abad - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 16, 2026

La información fue complementada con el boletín informativo reportado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) donde se detalla que el epicentro del sismo fue en suelo peruano, precisamente en la provincia de Padre Abad.

Reporte COEN-Indeci

Como se sabe, Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Por ello es necesario precisar el rango de magnitud de los sismos para evaluar las siguientes medidas. En este último sismo se registró 4.2 de magnitud, lo que se cataloga con alerta verde, la cual indica que es un sismo de baja magnitud por encontrarse en la categoría < 4.5.

Recomendaciones de Indeci

Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias

Empaca tu mochila de emergencia

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

Se recomienda mantenerse informado mientras los canales oficiales para conocer los últimos movimientos telúricos como la de este domingo 15 de febrero de magnitud 4.2 sentido en Ucayali.