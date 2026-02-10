¡Atención! Indecopi sancionará a colegios que obliguen a comprar uniformes o útiles escolares específicos

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención padres de familia! El inicio del Año Escolar 2026 está muy cerca y muchos ya han iniciado la compra de útiles escolares. Ante ello, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alerta a los madres y padres que los colegios no pueden obligar a direccionar la compra de uniformes o útiles de ciertas marcas. De hacerlo, los centros educativos podrían ser multados a pagos de más de S/2.4 millones.

Multas de más de S/2.4 millones para colegios

Los colegios privados no podrán obligar a los padres de familia a comprar útiles escolares y/o uniformes de ciertas marcas específicas. Así, lo anunció Indecopi a pocas semanas del inicio del Año Escolar 2026.

Esta disposición no es solo una recomendación sino que forma parte de la normativa vigente donde se especifica que los colegios están prohibidos de exigir la compra de uniformes, materiales o útiles en establecimientos señalados o marcas determinadas.

De hacer caso omiso, Indecopi puede poner una multa sobre el centro educativo con hasta 450 UIT (S/2 475 000), según el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El organismo explica que en los últimos cuatro años, del 2021 al 2025, este tipo de infracción fue uno de los más sancionados imponiendo 647 sanciones a proveedores del servicio de educación básica regular, sancionando a 226 colegios a nivel nacional por un total de 1189.4 UIT.

No se puede exigir entrega total el primer día de clases

Entre otro de los puntos mencionados, Indecopi ha precisado que los colegios no pueden exigir la entrega total de los útiles escolares el primer día de clases. Además, indica que no se pueden solicitar materiales que no vayan de acuerdo al aprendizaje del estudiante tales como productos de limpieza, artículos de aseo personal para el aula o materiales de uso del docente.

La entidad señaló que el plazo dispuesto para la entrega de útiles no puede ser menor a 30 días, dando un tiempo más amplio a los padres de familia para poder cumplir con los requerimientos de estudio en las aulas.

Respecto a la compra de textos escolares nuevos o diseñados para un solo uso indicó que los colegios tampoco pueden obligar a comprarlos, a excepción de los cuadernos que sí se utilizan por única vez.