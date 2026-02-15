Empresa 'El Rápido' paralizará servicio desde este lunes 16 de febrero tras asesinato de chofer de 'JC Bus'

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El grupo empresarial 'El Rápido' emitió un comunicado oficial donde anuncia la paralización de sus servicios desde este lunes 16 de febrero tras el asesinato de un conductor de 'JC Bus' durante la noche del sábado 14 de febrero.

Paralizan servicio desde este lunes 16

Los asesinatos de conductores de transporte no paran. La noche del sábado 14 de febrero, un conductor de 'JC Bus' fue asesinado en la avenida Próceres, cerca a la intersección con la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres.

Ante ello, el grupo empresarial 'El Rápido', al cual pertenecer 'JC Bus', anunció la suspensión del servicio desde este lunes 16 de febrero por el reciente ataque en contra de sus conductores.

La medida responde a la "falta de garantías para continuar brindando el servicio" que ahora acabó con la vida de uno de los trabajadores de la empresa a manos de actores criminales.

Comunicado de El Rápido S.A.

Noticia en desarrollo...