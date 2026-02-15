Campaña escolar y de juguetes peligraría por medidas de DIGESA : "Aplica sanciones ilegales y abusivas"

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vicepresidente de la Asociación de Importadores Medianos (AIMPE), Roberto Díaz Asto, denunció que una serie de medidas de Digesa y Aduana del Perú podrían perjudicar el desarrollo de la campaña escolar y de juguetes durante este año. "Aplica sanciones ilegales y abusivas", mencionó.

Denuncian abusos de Digesa y Aduana

Con el Año Escolar 2026 iniciado, los importadores de útiles escolares y juguetes se verían perjudicados por recientes medidas dispuestas por Digesa y Adunas.

Así, lo informó el vicepresidente de AIMPE, Roberto Díaz Asto, que estas entidades están desalentando a los emprendedores que importan productos del continente asiático, principalmente con China.

"En la campaña de juguetes del 2025 hemos perdido más del 40% de importadores que han dejado de importar y este año puede que sean más las personas con lo cual van a encarecer los productos como juguetes", precisó.

El representante de AIMPE indicó que las sanciones que ha impuesto Digesa son "ilegales" pues indican que los productos están imputados bajo la categoría de 'falsedad'.

Díaz Asto indica que estas sanciones de Digesa han iniciado desde el 2015 a los que califica como "procesos arbitrarios" que son multados con sanciones de 5-10 UIT. "Infringiendo la normativa sancionan de forma arbitraria", precisó.

En ese sentido, cuestiona las denuncias penales en contra de los emprendedores medianos que se emplazan entre los dos a los ocho años de prisión efectiva de la libertad. "Tenemos casi 200 empresas denunciadas en el transcurso de estos ocho años".

Campaña escolar y de juguetes sería de pérdida

La postura de los emprendedores del Centro de Lima es clara: las medidas de Digesa y Aduana buscaría que "desaparezcan todos los negocios" involucrados.

Indicó que se han intentado hacer varias modificaciones a las leyes para inmovilizar a los comerciantes. Una de ellas es una modificación del reglamento de la Ley 2836. "Ha habido cientos de contenedores inmovilizados por Aduana indicando que la inscripción no concuerda con que están autorizados", precisó.

Ante las exigencias, los emprendedores han solicitado reuniones con el intendente de la aduana marítima del Callao y del megapuerto de Chancay y obtuvieron negativas: "Nos rechazan porque saben que van a perder", precisó.

Ante las dificultades, los negociantes han intentado de llegar acuerdos y soluciones a través del Congreso de la República, sin embargo, "hasta ahora no responden nada", precisó Díaz Asto.