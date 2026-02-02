Año Escolar 2026: ¿Cuándo inician las clases a nivel nacional tras cambio total en el calendario?

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La vacaciones de verano están próximas a terminar, por lo que muchos padres de familia desean saber con exactitud cuando sus pequeños volverán a las aulas. Al respecto, el Ministerio de Educación (Minedu) compartió la fecha oficial del inicio de clases a nivel nacional tras el cambio total que se ejecutó en el calendario escolar 2026.

¿Cuando inicia el Año Escolar 2026?

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 501, el Minedu estableció el Calendario Escolar 2026, donde fijó la fecha oficial del inicio de clases tanto para colegios públicos como privados.

Este año, las clases estarán conformadas por 36 semanas lectivas, las mismas que serán dedicadas a la planificación, evaluación de avances y fortalecimiento de la labor institucional. Es así que, oficialmente se conoció que los alumnos volverán a los salones el próximo lunes 16 de marzo de 2026.

Es importante mencionar que en el calendario escolar 2026 también figura el último día de clases del presente año. La fecha es la siguiente: Viernes 18 de diciembre.

Así está dividido el Calendario Escolar 2026

Primer bloque de semanas de gestión

Duración: 2 semanas

Fechas: Del 2 al 13 de marzo

Primer bloque de semanas lectivas

Duración: 9 semanas

Fechas: Del 16 de marzo al 15 de mayo

Segundo bloque de semanas de gestión

Vacaciones

Duración: 1 semana

Fechas: Del 18 al 22 de mayo

Segundo bloque de semanas lectivas

Duración 9 semanas

Fechas: Del 25 de mayo al 24 de julio

Tercer bloque de semanas de gestión

Vacaciones

Duración: 2 semanas

Fechas: Del 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque de semanas lectivas

Duración: 9 semanas

Fechas: Del 10 de agosto al 9 de octubre

Cuarto bloque de semanas de gestión

Vacaciones

Duración: 1 semana

Fechas: Del 12 al 16 de octubre

Cuarto bloque de semanas lectivas

Duración: 9 semanas

Fechas: Del 19 de octubre al 18 de diciembre

Quinto bloque de semanas de gestión

Duración: 2 semanas

Fechas: Del 21 al 31 de diciembre

Colegios públicos recibirán servicios de mantenimiento

De acuerdo con lo establecido por el Minedu, las regiones que cuentan con más locales educativos y, por ende, con mayor presupuesto, son Cajamarca, con S/33 284 111 para 64 20 colegios; Puno, con S/22 298 921 para 4 006 colegios, y Loreto, que recibirá un total de S/21 038 120 para 3 895 locales escolares.

Asimismo, destinará S/1 860 448 para el mantenimiento preventivo o correctivo de bicicletas y la implementación del equipamiento de seguridad en el marco de la intervención Rutas Solidarias, que facilita bicicletas a estudiantes de zonas rurales para que se trasladen a sus centro de estudios y reduzcan notablemente el tiempo y esfuerzo que les demanda recorrer a pie largas distancias.

De esta manera, se conoció que el lunes 16 de marzo los escolares volverán a las aulas para iniciar un nuevo año con el objetivo de seguir educándose para sacar adelante al país.