Hombre regala camioneta a su enamorada después de un mes de novios: "El amor se demuestra con hechos"

Hoy 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad o San Valentín, por lo que muchas parejas están pensando en el regalo perfecto. Un hombre no tuvo mejor idea que regalarle una camioneta 0 km a su enamorada, con apenas un mes de haber oficializado su romance.

Regala camioneta en San Valentín tras un mes de noviazgo

Un hombre se volvió viral en redes sociales al hacer lo que muchos consideran un gran acto de amor hacia su pareja. Le llevó una camioneta a la puerta de su trabajo y la convenció de salir a la calle para darle la sorpresa frente a todos los transeúntes.

El hecho ocurrió en San Martín de Porres y fue transmitido en vivo por un medio local. El hombre explicó que cuando era niño se dedicaba a limpiar vehículos y que, ahora que tiene una buena mujer a su lado, no tuvo mejor idea que regalarle su propio auto para que pueda desplazarse.

La mujer no pudo aguantar la emoción y le dedicó unas tiernas palabras a su pareja. "Me siento bendecida, no solo por el vehículo, sino por el excelente hombre que Dios ha mandado a mi vida y que me ha elegido como su futura esposa ", indicó.

El hombre contó que ambos tienen una empresa que manejan en conjunto, por lo que vio necesario que su recién oficializada novia tenga un vehículo propio para transportarse. Además, adornó el lujoso automóvil con rosas, globos y hasta chocolates.

Sin embargo, lo que más sorprendió es que apenas llevan un mes y medio de relación. "Valió la pena la inversión hecha (...) Nos conocemos hace aproximadamente cinco años y tuvimos una amistad, pero esta pasó a un siguiente nivel y formalizamos el 31 de diciembre ", explicó.

Finalmente, la mujer intentó probar su nuevo vehículo, pero confesó que no sabe manejar, por lo que tomará clases, mientras que el enamorado hombre envió un mensaje final: "El amor se demuestra con hechos".

Reacción en redes sociales

El peculiar regalo no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchas personas dieron su opinión al respecto. Contrario a la emoción que comparte la pareja, los internautas se mostraron preocupados y asombrados por el grandioso regalo con tan poco tiempo de relación.

"Ya tiene camioneta para que se pase con su primo", "Después lo adornará", "Por eso, pero nadie se aburre", "Voy enamorado, pero es para que lo maneje el hermano", "Quiero saber el final de la historia en unos meses", son algunos de los comentarios más hilarantes.

Es así que, la camioneta de regalo por San Valentín dividió opiniones y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los regalos extravagantes en relaciones recientes. Mientras algunos celebran el detalle como una prueba de amor sincera, otros cuestionan la rapidez y magnitud del obsequio.