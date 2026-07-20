Descubre la FUNCIÓN poco conocida de la lavadora para evitar malos olores y AVERÍAS costosas

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Sin averías costosas, ni malos olores. Conoce cuál es la función clave que pocos conocen para el cuidado de la lavadora y que, incluso, puede ayudar a un mayor ahorro de tiempo y energía.

Cuida tu lavadora: Función que ayuda a evitar averías

La lavadora es uno de los electrodomésticos más exigidos en cualquier hogar. Sn embargo, la mayoría de personas solo se limita a pulsar el botón de encendido, seleccionar el programa para el lavado de la ropa y añadir el detergente, ignorando por completo una función clave que podría alargar la vida útil de este artefacto.

Con el paso del tiempo, es común notar que la ropa no sale tan fresca como antes o que un persistente olor a humedad invade el tambor. ¿El problema? la falta de una limpieza regular puede provocar problemas como fallos en el funcionamiento, bloqueos y una menor eficiencia del electrodoméstico.

Por ello, la función clave para evitar los malos olores en la lavadora es la limpieza del filtro del desagüe. Según el portal Xataka Smart Home, todas las lavadoras, tanto de carga frontal como superior, incorporan un filtro de desagüe que suele estar oculto detrás de una pequeña tapa.

Limpieza del filtro de la lavadora.

Consejos para evitar que malos olores en tu lavadora

En ese filtro se acumulan restos de pelusas, fibras, cabellos y otros residuos procedentes de los lavados. Por ello, la limpieza periódica de ello ayuda a mantener el rendimiento del artefacto y reduce el riesgo de que aparezcan bacterias, moho o atascos en el sistema de drenaje.

De acuerdo con fabricantes como LG, una limpieza profunda debería realizarse al menos dos veces al año. Otros especialistas recomiendan revisar y limpiar el filtro cada 3 a 4 meses, aunque puede variar según la frecuencia de uso.

Además, los expertos sugieren adoptar algunos hábitos sencillos para conservar el aparato en mejores condiciones. Entre algunas de ellas está hacer ciclos de lavado con agua caliente a 60 °C para eliminar bacterias, usar la cantidad adecuada de detergente y retirar la ropa apenas termine el lavado.

Cuida tu lavadora limpiando la función del filtro.

Maneras para prevenir problemas en la lavadora

También es recomendable comprobar que la bomba de drenaje no esté bloqueada y que su hélice pueda girar con normalidad. Tras finalizar la limpieza, basta con volver a colocar el filtro y cerrar la tapa. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para prevenir los malos olores en la lavadora:

Mantén la puerta abierta entre ciclos para que el interior se seque por completo.

Si tiene una lavadora de carga frontal, limpie regularmente el interior de la junta de la puerta para evitar que se acumule suciedad.

Desinfecte su lavadora según sea necesario para ayudar a prevenir la acumulación de suciedad, bacterias y residuos de detergente que puedan causar malos olores.

Así que recuerda que el filtro de la lavadora acumula pelusas, cabellos y residuos que pueden afectar el funcionamiento del electrodoméstico. Conocer esa función clave, cómo y cuándo limpiarlo ayuda a prolongar su vida útil y mantener la ropa libre de malos olores.