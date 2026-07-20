Conoce el objeto que NUNCA deberías dejar junto a la puerta principal de tu casa porque aleja la prosperidad

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

La puerta principal de tu casa es considerado por el Feng Shui como un punto clave donde ingresa la energía vital, por lo cual, es ideal conocer cuál es el objeto que no debes colocar en ese espacio porque aleja la prosperidad.

¿Qué objeto no debe ir en la puerta de tu casa?

El Feng Shui es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio. Además, busca equilibrar la energía vital o "chi" para promover la salud, la prosperidad y el bienestar de las personas, por lo cual, te revelamos cuál es el objeto que considera que no debe ir en la puerta de una casa.

Especialistas en esta disciplina precisan que los objetos que "definitivamente" se debe evitar colocar en ese espacio de tu hogar, considerado como la "boca" por donde ingresa toda la energía al hogar: se trataría de los zapatos.

Al convertir la entrada de tu hogar en un depósito improvisado de calzado, se genera una interrupción en la circulación del chi. La maestra de Feng Shui, Karen Rauch Cartes, explica que ese desorden visual y energético por el acumular zapatos provoca el estancamiento que puede trasladarse a aspectos críticos de la vida, tales como el trabajo, las finanzas o las relaciones personales.

Feng Shui y sus recomendaciones para el bienestar

Aunque no exista respaldo científico que confirme los efectos sobre la prosperidad, sí existen investigaciones que vinculen el orden del hogar con el bienestar emocional, una de ellas es la de la psicóloga estadounidense Sherrie Bourg Carter, quien sostiene que los ambientes desordenados aumentan la sensación de estrés, genera mayor fatiga mental y dificulta ola concentración.

Por lo tanto, despejar la entrada de la casa promueve una percepción de mayor armonía y tranquilidad emocional. Para optimizar ese espacio y atraer la buena fortuna, se recomiendan seguir estos consejos:

Usar un zapatero cerrado, preferiblemente uno colocado fuera de la vista inmediata al ingreso de la casa.

Mantener el área limpia e iluminada.

Incorporar una planta saludable o un objeto decorativo al ingreso.

Reparar cerraduras, bisagras o picaportes que no funcionen correctamente.

Objeto que no debe ir en la entrada de la casa: zapatos acumulados.

5 objetos que nunca deberías tener en la entrada de tu casa

Otros objetos que alteran el flujo natural del chi, según el Feng Shui, son el desorden o acumulación de objetos, no solo de los zapatos en la puerta de tu casa, sino también bolsos o paquetes en el suelo, plantas secas o marchitas, espejos frente a la puerta (puede rebotar la energía positiva hacia afuera), objetos rotos o dañados u objetos punzantes o agresivos porque altera la armonía del hogar.

Mantener la entrada ordenada, luminosa y libre de obstáculos es una de las recomendaciones más simples y efectivas del Feng Shui. Así que recuerda evitar colocar zapatos en la puerta de tu casa porque sino podrías alejar la prosperidad en tu vida.