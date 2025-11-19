¡No lo pongas ahí! Este ERROR con tu refrigeradora podría elevar tu factura de electricidad

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Consejos

La ubicación de tu refrigeradora en tu hogar es importante en tener en cuenta, ya que si no se coloca en un buen lugar podría elevar el pago de tu recibo de luz. Conoce en esta nota cuál es el sitio donde no deberías colocar este electrodoméstico.

Descubre la mejor ubicación para tu refrigerador

La mayoría de los hogares cuentan con una refrigeradora, la cual está en constante funcionamiento. Opera las 24 horas del día y los 365 días del año, lo que convierte su rendimiento en un factor clave para la eficiencia energética de cualquier vivienda.

Además, según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la refrigeradora puede consumir hasta el 30% de energía eléctrica del hogar y este podría elevarse aún más si se comete un error muy común al momento de instalarlo. Se trata del peor lugar para ubicar este electrodoméstico.

Pues bien, expertos detallan que el funcionamiento del refrigerador depende de mantener una temperatura interna estable, y de cualquier aumento del calor externo altera ese equilibrio, por lo cual, no se aconseja colocarlo junto a la estufa, el horno o bajo la incidencia directa del sol, como en una cocina con ventanas sin protección térmica.

¿Dónde colocar el refrigerador para no elevar tu recibo de luz?

También es un error colocar el refrigerador cerca de radiadores , termos eléctricos o calentadores, habituales en cocinas antiguas.

Otro punto crítico es la exposición al sol directo: colocar la nevera junto a una ventana muy soleada puede calentar su lateral durante horas e incrementar notablemente el consumo. Además, esa ubicación podría hacer que sus laterales calienten durante varias horas al día; una condición que afecta de inmediato su rendimiento.

Pegarlo a la pared o colocarlo en un hueco estrecho reduce su eficiencia en el motor y eleva el consumo, y el polvo puede acumularse con mayor rapidez. Fabricantes como AEG sugieren dejar algunos centímetros libres en la parte posterior, en los laterales y, en los modelos encastrados, en la zona superior o inferior del mueble.

Mantén el refrigerador alejado de fuentes de calor

Para optimizar el uso energético de una nevera, los especialistas proponen colocarla en un lugar fresco, ventilado y alejado de fuentes de calor. Idealmente, debe estar a una distancia mínima de 15 a 20 centímetros de paredes o muebles que puedan obstaculizar la circulación del aire.

También se recomienda mantener la temperatura interna en 5 °C para la nevera y -18 °C para el congelador. Asimismo, es conveniente evitar abrir la puerta con frecuencia, no introducir alimentos calientes y limpiar periódicamente la parte trasera para retirar el polvo acumulado.

En conclusión, los expertos coinciden en que colocar el refrigerador en cualquier parte de tu hogar podría no ser buena idea. La posición de este aparato, la cercanía a fuentes de calor, la ventilación e incluso la orientación respecto a ventanas soleadas pueden disparar el consumo de energía eléctrica.