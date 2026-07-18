Rociar vinagre en la entrada de una casa: ¿Para qué sirve y por qué los expertos recomiendan hacerlo?

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

¿Alguna vez te han recomendado rociar vinagre blanco en la entrada de tu casa? Descubre para qué sirve hacerlo y por qué ha ganado popularidad el uso de ese producto que se encuentra fácilmente en tu cocina.

¿Para qué sirve aplicar vinagre en la entrada?

Pocos tenían conocimiento de que un producto que se puede conseguir fácilmente en un mercado o establecimiento de insumos, sería de gran utilidad y recomendado por especialistas en el cuidado del hogar para un uso distinto al culinario: se trata del vinagre blanco.

Este producto no solo sirve como ingrediente para tus alimentos, sino también es recomendado para neutralizar aromas desagradables sin necesidad de fragancias artificiales. Además, el uso del vinagre blanco también surge como una respuesta principal como una barrera contra visitantes indeseados: ¡ahuyenta plagas y borra rastros aromáticos de las hormigas!

Rociarlo en la entrada de tu hogar permitirá que estos animalitos ingresen, según Ryan Smith, entomólogo y propietario de Ant & Garden Organic Pest Control. Asimismo, su fuerte aroma y propiedades químicas ayudan a controlar el paso de otros insectos como arañas y cucarachas, manteniendo el umbral de la puerta protegido.

Utilidades del uso del vinagre blanco en casa.

Importancia del uso de vinagre blanco, según el Feng Shui

La limpieza profunda es otro beneficio destacado. El vinagre blanco permite desinfectar pisos, azulejos y marcos, eliminando bacterias y suciedad acumulada de forma eficiente.

Incluso tiene aplicaciones en el mantenimiento de la infraestructura, ya que si se aplica de forma directa sobre las grietas, sirve como un herbicida natural que quema el exceso de maleza o hierba que pueda dañar el pavimento o la estética del acceso principal.

Sin embargo, más allá de los beneficios físicos, la limpieza de los ingresos de tu hogar posee una dimensión vinculada al bienestar emocional, según el Feng Shui. La aplicación del líquido en las esquinas o cerca de la puerta principal funciona como un escudo que busca "proteger y equilibrar el hogar ante la densidad energética".

Feng Shui sugiere rociar vinagre blanco para remover la energía estancada en casa.

¿Cómo aplicar el vinagre blanco?

Según esta visión, rociar el vinagre blanco en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y renovar el ambiente. Si deseas aplicarlo debes preparar una mezcla sencilla utilizando partes iguales de agua y vinagre blanco. Posteriormente, la solución puede colocarse en un atomizador y aplicarse en diferentes puntos de acceso, especialmente:

Marcos de puertas.

Marcos de ventanas.

Grietas o pequeñas aberturas por donde suelen ingresar insectos.

Superficies donde previamente se haya detectado tránsito de insectos.

Así que según expertos, el vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados caseros más eficaces para mantener el hogar limpio sin recurrir a químicos costosos y difíciles de conseguir. Además, el Feng Shui precisa que rociar ese producto en la puerta de tu casa ayuda con el bienestar emocional porque podría disipar las malas vibras.