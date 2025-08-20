Charly García es declarado Doctor Honoris Causa por la UBA: "Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García"

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Cultural

El martes 19 de agosto la Universidad de Buenos Aires (UBA) invitó al cantante y compositor Charly García para reconocerlo como Doctor Honoris Causa por su trayectoria e invaluables letras que resuenan aún en la historia argentina y latinoamericana.

Charly García es declarado Doctor Honoris Causa

Carlos Alberto García Moreno o mejor conocido como Charly García se presentó a la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad pública vestido de negro: llevaba puesto una 'campera' negra de cuero y una boina colorida que hacía contraste y llamaba la atención.

A su ingreso al salón donde sería reconocido, fue recibido con el calor de la gente que presenciaban, ante sus ojos, la llegada un hombre transportado en una silla de ruedas pero que hace algunos cuantos y tantos años atrás había sido una de las voces de la resistencia de una juventud y sociedad atormentada por la dictadura en Argentina.

En una entrevista con Felipe Pinga, divulgador de la historia argentina, para el programa de entrevistas 'Qué fue de tu vida', García cuenta la hazaña que significaba componer canciones en medio de un país sin libertad y la forma en la que intentaba esquivar la censura militar.

"Cuando hay un enemigo visible, uno se tiene que esforzar más para protestar y que no se den cuenta"

Por eso, por su aporte musical y sentido político, este martes 19 fue condecorado como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires que como indica Lisa Di Cione, profesora titular de Estudios de Músicas Populares, Charly García es "para nosotros el artista vivo más importante, no solo de las últimas décadas sino del siglo XX", expresó.

Charly García: "Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García"

El maestro Charly se animó a dar unas breves palabras al recibir el nombramiento en donde expresó su agradecimiento. Con gracia soltó una nueva línea que quedará dentro del universo del rock argentino.

"Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora, pasaré a llamarme 'Doctor' Charly García'"

García en el salón 108 de la Facultad de Filosofía y Letras

En medio de la celebración, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, expresó:

"Charly es símbolo del homenaje en nuestra universidad pública, que es una universidad que valora a aquellos que transformaron la vida de nuestros ciudadanos, que transformaron el pensamiento, el campo artístico y el campo creativo, y que sin ninguna duda nos han hecho crecer. Así que muchísimas gracias, Charly García"

Este martes 19 de agosto se firma en el universo del rock argentino que uno de sus más grandes exponentes, Charly García, recibió el reconocimiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires.