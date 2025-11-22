Hermana de Alejandra Baigorria reporta su estado de salud tras grave accidente vehicular con peculiar video

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, usó sus redes sociales para pronunciarse sobre su estado de salud luego de sufrir un grave accidente vehículos en Pisco, Ica.

Se encuentra internada

La primera actualización la brindó a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que, a través de sus historias, detalló que el aparatoso accidente comprometió parte de sus costillas y cabeza, pero recalcó que a pesar de ello logró salir con vida:

"¡Estoy bien! Todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva", sostuvo la joven.

Thamara Medina informa sobre su salud

Horas mas tarde, usó su cuenta de Tik Tok en donde subió un video en el que claramente afronta la situación con buen ánimo, aun que se le observa con el camisón de paciente, un parche con algodón en el antebrazo, moretones en el rostro y un vendaje en la cabeza aprovechó para compartir una publicación acompañada con un peculiar audio y el mensaje: "Yo dándome ánimos".

Accidente

Este viernes 21 de noviembre, la tranquilidad de Paracas se vio interrumpida por un accidente vehicular que involucró a Thamara Medina y otras cinco personas.

Según el portal Plus Noticias Pisco, la camioneta en la que viajaban se volcó cuando el conductor intentó evitar chocar contra un tráiler. El despiste provocó que tres de los ocupantes resultaran con lesiones graves y otros tres con heridas leves.

La hermana menor de Alejandra Baigorria fue identificada entre los heridos. Presenta cortes en el cuero cabelludo y contusiones en el cuerpo, por lo que fue evacuada de inmediato junto a los demás afectados al hospital San Juan de Dios. Los otros dos heridos de consideración fueron Enrique Pascual Rojas, de 30 años, y Esteban Alfonso de Iguaza Uria, también de 30.

Horas antes del accidente, Thamara Medina compartió en su cuenta oficial de Instagram historias desde Paracas, mostrando que se encontraba en la localidad participando de una sesión fotográfica. En las imágenes se puede ver al fotógrafo del shooting, quien, según Plus Noticias Pisco, también resultó herido en el accidente.

Horas después del accidente, su hermano, Sergio Baigorria, dejó un conmovedor mensaje, pero sin mencionar a Medina: "Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con él, la luz siempre regresa, fuerzas", posteó Sergio.



Es así como Thamara Medina subió un video en su cuenta de Tik Tok tomando con más animo su situación tras el accidente que sufrió en Paracas.