Lambayeque: Hallan en Complejo Arqueológico de Túcume 5 nuevos fardos funerarios

14/08/2025

En el Complejo Arqueológico de Túcume, al norte de la ciudad de Chiclayo en el departamento de Lambayeque, se anunció el hallazgo de cinco nuevos fardos funerarios. El hallazgo se dio en el marco de la temporada de investigaciones arqueológicas en las huacas Las Abejas y Los Gavilanes.

El hallazgo

El Ministerio de Cultura (Mincul), por medio de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque (UE005), registró el avance del 34%. Los recientes 5 hallazgos integran a los 56 fardos que fueron descubiertos con anterioridad. Desde el 2017 hasta el presente año, se hallaron 61 entierros correspondientes a adultos, jóvenes y niños, que gracias al patrón funerario pertenecerían a la élite de la época incaica.

La directora del Museo de Sitio de Túcume, Bernarda Delgado Elías, señaló que entre los entierros fúnebres se encuentran infantes, resaltando a uno que está vinculado con joyas de piedra, madera, metal y fina cerámica.

"Entre los entierros de niños, hay uno en particular vinculado con fina cerámica y joyas de piedra, madera y metal, que evidencian su alto linaje y resultan de gran importancia para comprender el patrón funerario de Túcume", señaló.

En ese sentido Bernarda Delgado indicó que según los resultados de la doctora Mala Toyne, la pieza fúnebre le pertenecería a un infante que rondaba entre los dos y tres años. Esta observación reiteró la importancia del linaje que tenía el niño.

"Se trata de un niño de aproximadamente dos o tres años, según la información de la doctora Mala Toyne, investigadora de la Universidad de Florida Central, en Orlando , Estados Unidos, y encargada del análisis de los restos humanos registrados en el Complejo Arqueológico de Túcume desde el año 2001", indicó la directora del Museo de Sitio Túcume.

Trabajos realizados en el Complejo Arqueológico de Túcume.

Importancia de los colaboradores

Delgado Elías resaltó la participación de 30 personas de la localidad de Túcume quienes gracias a su colaboración se pudo avanzar con el descubrimiento. Asimismo, precisó que dicha acción en conjunto demostró el involucramiento de la población en trabajos arqueológicos.

"Es preciso resaltar que contamos con la participación de 30 personas de la localidad que trabajan en el sitio, lo cual demuestra el involucramiento de la comunidad en estos trabajos arqueológicos", enfatizó.

Por lo tanto, el Complejo Arqueológico de Túcume es considerado una de las principales ciudades de la cultura Lambayeque. La ejecución del proyecto está valorizado en 400 mil soles. Inició a finales de junio y se tiene previsto que finalizará en Octubre.