Feria Laboral Virtual 2025: Peruanos podrán acceder a 7 mil vacantes en empresas de Latinoamérica

Conseguir trabajo es uno de los principales problemas que tienen miles de egresados. Para ofrecer una alternativa, la Feria Laboral Virtual 'Creadores del cambio 2025', ofrecerá del 5 al 7 de setiembre la oportunidad de que se conecten con varias empresas del Perú y Latinoamérica, que ofrecen 7 mil vacantes laborales.

Más de 100 empresas de Latinoamérica

Para este foro virtual, 110 compañías de Perú, Chile, Colombia, México, Ecuador y Venezuela, brindarán opciones de trabajo a los participantes. Destacan los nombres de Nestlé (patrocinador) Arcos Dorados (propietaria de la franquicia McDonald's en (Latam), Nestle, Telefónica, Arca Continental, Cencosud o Rimac.

La inscripción es gratuita y abierta para los jóvenes que busquen una oportunidad en el mercado laboral. Para formar parte, solo deben acceder al sitio web de 'Creadores del Cambio' y registrarse, brindando información personal, el nivel educativo y ocupacional.

Charla con LinkedIn

Además, ofrecerá a los primeros 1500 interesados la oportunidad de ingresar a una charla con expertos de la red LinkedIn. Cabe precisar que solo aquellos que logren reservar su cupo durante el evento, podrán resolver las dudas que tengan con los especialistas en tiempo real.

Uno de los conversatorios será 'Rock Your Profile', presentado por la brasileña Isabella Petiz, Ejecutiva de cuentas sénior Soluciones de talento y aprendizaje de esta red profesional. Se enfocará en estrategias para potenciar la marca personal, optimizar el perfil profesional en redes y atraer mayores oportunidades de empleo.

Otro será el 'El Futuro del Trabajo', con Luis Felipe Peña Gaviria, Jefe de Nuevos Negocios Latinoamérica de LinkedIn. Tocará el tema de os cambios que la inteligencia artificial está introduciendo en los procesos de reclutamiento y las claves para adaptarse a un mercado laboral cada vez más digitalizado.

7mil vacantes disponibles

Un total de 7 mil puestos de trabajo estarán a disposición de los jóvenes postulantes. Estos serán en diversos rubros y para todos los niveles, desde los que recién han egresado, titulados o aquellos con poca experiencia profesional. Se ofrecerán cuatro modalidades de trabajo:

Prácticas preprofesionales y profesionales

Primer empleo para personas sin experiencia

Programas de trainee y de desarrollo en grandes corporaciones

Puestos de trabajo remoto, que permiten postular sin restricciones geográficas

De este modo, del 5 al 7 de setiembre se desarrollará la Feria Laboral Virtual 'Creadores del cambio 2025'. Esta experiencia virtual permitirá que miles de jóvenes que buscan una oportunidad en el mercado laboral, conozcan de cerca a cientos de empresas de varios países de Latinoamérica y trabajar en ellas.