Betssy Chávez: México asegura que Gobierno peruano respetará inmunidad diplomática mexicana en el país

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que el Gobierno de Perú confirmó oficialmente el respeto a las inmunidades diplomáticas de México, incluidas la "inviolabilidad de los inmuebles, archivos y bienes de su misión en Lima" como la residencial oficial en la que permanece asilada la expremier Betssy Chávez.

Perú garantizará inmunidad diplomática de México

Un nuevo caso sacude a la política y justicia peruana. Pues bien, como se recuerda, el 21 de noviembre, el Poder Judicial revocó la comparecencia impuesta a la ex primera ministra Betssy Chávez, ordenándole cinco meses de prisión preventiva por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Incluso, se ordenó su captura nacional e internacional. En ese marco y pese a que nuestro país había roto relaciones diplomáticas con México por asilar en la embajada mexicana en Perú a la extitular de la PCM, quien es investigada por el presunto delito de rebelión, la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que el gobierno peruano garantizaría la inmunidad diplomática mexicana en el territorio nacional.

A través de la nota informativa N.º 18, la SRE detalló que Perú, a través de la Cancillería, confirmó que, como parte de un proceso de diálogo diplomático entre ambas naciones para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, garantizará el respeto a las inmunidades diplomáticas de México, incluidas la inviolabilidad de los inmuebles, archivos y bienes de su misión en Lima, conforme a las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y Consulares (1963).

Piden otorgar salvoconducto a Betssy Chávez

Además de dar a conocer esta noticia, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reiteró su pedido de un salvoconducto en favor de la expremier, quien "goza de la calidad de asilada política, a fin de que sea trasladada a su territorio de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas)".

Las autoridades mexicanas señalaron que la petición estaría plenamente sustentada en los instrumentos internacionales vigentes y forma parte del diálogo diplomático activo que mantienen ambos gobiernos.

NOTA INFORMATIVA. "Perú confirma que respetará las inmunidades diplomáticas de México en su país".https://t.co/pPqLotHjXd pic.twitter.com/zv7nH5mtP3 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 22, 2025

Descartan irrumpir en embajada de México en Perú

Por su parte, el premier Ernesto Álvarez afirmó que, por "decisión política", Betssy Chávez no podrá salir del Perú sin un mandato de la Cancillería. Según el funcionario, esta postura responde a un motivo político.

Descartó que el Gobierno irrumpa en la embajada de México, en caso la exprimera ministra fuera sentenciada; recalcando que Perú es respetuoso del derecho internacional, por lo que no se quebrará la diplomacia.

"Sí nos hemos puesto en el escenario, pero es una hipótesis negada. El Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino o país hermano, mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas", sostuvo a 'Canal N'.

Tras la orden de captura dictada por el Poder Judicial contra Betssy Chávez, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reveló que el Gobierno de Perú respetará la inmunidad diplomática en su sede de Lima.