¡Prepárate! Anuncian corte de agua para el lunes, 24 de noviembre: AQUÍ todos los detalles

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte de agua programado en varios distritos de Lima Metropolitana este lunes, 24 de noviembre. Revisa si tu zona se verá afectada.

¿En qué distritos no habrá agua potable?

De acuerdo al más último reporte, la empresa estatal realizará labores de mantenimiento y limpieza de sus reservorios ubicados en distintos puntos de la capital para garantizar que el servicio de agua potable llegue a todos los hogares sin inconvenientes en un futuro. Por ello, pide la comprensión de la ciudadanía por el corte del recurso hídrico que será de forma temporal y solo en algunas jurisdicciones.

Asimismo, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas para no verse sorprendidos por la medida. También recomienda no dudar en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano, en caso el agua no llegue a sus casas en el horario establecido para este lunes.

Interrupción del servicio en Santiago de Surco

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Las Laderas, Urb. Valle Hermoso Oeste, Urb. Casuarinas Sur 1ra, 2da y 3ra etapa.

Urb. Las Laderas, Urb. Valle Hermoso Oeste, Urb. Casuarinas Sur 1ra, 2da y 3ra etapa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 299.

En San Martín de Porres

Áreas afectadas: Asoc. San Juan de Dios, Asoc. Santa Rosa, Urb, San Francisco de Cayrán.

Asoc. San Juan de Dios, Asoc. Santa Rosa, Urb, San Francisco de Cayrán. Horario de corte: Desde las 4:37 a.m. hasta las 10:00 a.m.

Desde las 4:37 a.m. hasta las 10:00 a.m. Motivo de suspensión: Baja presión en las redes.

Baja presión en las redes. Sector 211.

También se anunció que habrá interrupción del servicio de agua potable desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en el sector 206: A.H. Altos del Nuevo Amanecer, A.H. 12 de Diciembre, A.H. Jazmines de Palao, A.H. Kennedy Alto, A.H. J. C. Mariátegui, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Santa Rosa I, A.H. Santa Rosa II-Cerro La Milla, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Vista Alegre A y B, APV J. C. Mariátegui, Urb. Valdivieso.

Sin agua en Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: PJ. Virgen de Lourdes, Sector Quillabamba, Comité 54, Sector Los Molinos, Sector Angamos, Sector Chicama, Urb. Nueva Esperanza, Prolog. Trujillo, Jr. Iquitos, Jr. Río Seco.

PJ. Virgen de Lourdes, Sector Quillabamba, Comité 54, Sector Los Molinos, Sector Angamos, Sector Chicama, Urb. Nueva Esperanza, Prolog. Trujillo, Jr. Iquitos, Jr. Río Seco. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 312.

Corte de agua en San Miguel

Áreas afectadas: APV. Ramiro Prialé, APV. Riva Agüero, Asoc. Municipales, Urb. Pando 8va etapa, Asoc. Riva Agüero, Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero.

APV. Ramiro Prialé, APV. Riva Agüero, Asoc. Municipales, Urb. Pando 8va etapa, Asoc. Riva Agüero, Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 41.

Es así como Sedapal anunció que suspenderá el servicio de agua potable este lunes 24 de noviembre. El corte se dará por limpieza de reservorios y durará hasta por 8 horas en algunos distritos de la capital.