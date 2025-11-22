Caso Qali Warma: Fiscalía pide a la PNP intensificar búsqueda y captura de Óscar Acuña y otro investigado

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó a la Dirección de la División contra la Corrupción de la Policía Nacional que intensifique la ubicación y captura de Óscar Acuña Peralta y Milton Broca Alcántara en el marco del caso Qali Warma.

Detención preliminar

Luego del megaoperativo realizado en simultáneo en Áncash, La Libertad y Lima el último miércoles 19 de noviembre, en el que se allanaron 13 inmuebles y se logró la detención preliminar judicial de tres investigados. Se conoció que el Ministerio Público también logró la misma medida para Óscar Acuña Peralta y Milton Broca Alcántara investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

En ese contexto, el viernes 21 de noviembre la Fiscalía solicitó a la Dircocor de la PNP, a través del Oficial N° 001006-2025-MP-FN-9D-DSUPRACEDCF, que de manera "muy urgente" se intensifique la ubicación y captura de ambos investigados que se encuentran no habido.

Cabe señalar que, según el documento al que accedió Exitosa, la Fiscalía detalla que se notificó de la orden de detención preliminar judicial por 7 días se consiguió y notificó a la PNP desde el 14 de noviembre, sin embargo, no fue hasta el 18 de noviembre que el equipo de efectivos dispuso viajar hasta las regiones indicadas para realizar las labores de captura y allanamiento.

Se desconoce las razones del retraso, no obstante, está más que claro que fue perjudicial para la captura de los 5 involucrados que tenían la orden de detención, pues Acuña y Broca están inubicables.

Piden a la PNP intensificar búsqueda y captura de Óscar Acuña

Operativo 'Los Fríos del Hambre'

La madrugada del 19 de noviembre, La Libertad, Áncash y Lima amanecieron con el allanamiento de 13 inmuebles y la detención de 3 investigados, en el marco del operativo denominado 'Los Fríos del Hambre'.

Entre los detenidos se encuentra Luis Alejandro Álvarez Saavedra, exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, quien es acusado de recibir sobornos para manipular reportes de volúmenes de productos cárnicos.

Así como Jorge Luis Silva Chuna, exfuncionario de la Digesa, y Anibal Manuel Morillo Arquero, ex gerente Regional de Salud de La Libertad, quienes son acusados de haber usado un esquema de contactos en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para facilitar irregularmente apoyo a la empresa Frigoinca S. A. C., en cuanto a permisos y fiscalizaciones sanitarias con el fin de obtener contratos con Qali Warma.

Es por este mismo caso que la Fiscalía busca a Óscar Acuña Peralta y a Milton Burga, por contar con orden de detención preliminar judicial, pero quienes no fueron hallados, por ello solicitaron a la PNP intensificar la búsqueda.