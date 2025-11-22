Williams Riveros le responde con todo a Carlos Galván por sus títulos con Universitario: "Yo tengo tres"

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica desatada por la comparación entre Carlos Galván y Williams Riveros ha tenido una respuesta contundente por parte del zaguero paraguayo. En una reciente entrevista, el futbolista paraguayo recalcó que con los cremas él ha obtenido tres títulos con Universitario, mientras que el 'negro' solo obtuvo uno.

Respuesta contundente a Galván

En los avances de un nuevo programa del podcast 'Enfocados' de Jefferson Farfán y Guillermo Guizasola, el zaguero se presentó junto a Aldo Corzo y Matías Di Benedetto. Respondiendo sobre la comparación con el exjugador argentino, "Él es histórico acá porque tiene un título creo, yo tengo tres", sostuvo.

De inmediato intervino el 'cucurucho', ante las risas de la 'foquita' y sus invitados haciendo un comentario en el que parecía respaldar que no había punto de comparación. "No la puedes poner así, 'Jesucristo Superstar'", expresó el exlateral.

Otro tema del que los exjugadores le consultaron a los cremas es sobre el liderazgo dentro del vestuario, a lo que respondieron señalando a la 'muelita'. "Está Jorge (Fossati) que dirige el entrenamiento y está él (Corzo) ", manifestó el popular 'jerarquía'.

Esto fue parte de unos clips que empezaron a circular en redes de lo que será el próximo programa del podcast de la 'foquita'. Para esta edición juntó a tres de los pilares defensivos de los últimos años de Universitario, que han aportado con su solidez para la obtención del histórico tricampeonato.

¿Qué dijo Galván sobre Riveros?

La discusión si el 'negro' fue mejor jugador que el paraguayo ha sido comidilla en los últimos meses, y al respecto, el exjugador habló en otro programa en línea. Para él, el tema estadístico que dejan los títulos no miden la calidad que uno puede tener, por lo que bajo esa premisa, otros futbolistas que también ganaron un 'tri', serían mejores que él.

"Si a la gente le gustó lo que era ahí, era totalmente distinto. Para mí, (Williams) Riveros no es mejor que yo, sin duda. A veces, la gente dice por estadísticas es mejor, pero estamos hablando de juego porque sino, Jorge Araujo, Pajuelo y el 'Cheta' (Domínguez), que salieron tricampeón también, serían mejor que yo. Ya por carrera es diferente", indicó Galván.

Con esto, la polémica entre si Williams Riveros y Carlos Galván se ha acrecentado, luego de que el defensa paraguayo dejará entrever que sus tres títulos con Universitario lo pone por encima del argentino. Esto saldrá en la próxima emisión del programa 'Enfocados'.