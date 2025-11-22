JNJ denuncia penalmente al juez Torres Tasso y pide que se abstenga del amparo de Delia Espinoza

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó una denuncia penal contra el juez Juan Fidel Torres Tasso y solicitó que se abstenga de seguir conociendo el proceso de amparo presentado por Delia Espinoza.

Procuraduría de la JNJ denuncia a Torres Tasso

¡Su neutralidad está en juicio! Como se recuerda, la JNJ evaluaba la solicitud de abrir una investigación contra el juez Torres Tasso por su actuación que concluyó con la orden que emitió para restituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras concederle la demanda constitucional de amparo que presentó para retomar su cargo como titular del Ministerio Público.

En ese marco, se dio a conocer que el procurador público de la JNJ, designado mediante resolución N.º 108-2021-PGE/PG, Marlo Tello Ponce, de conformidad con el artículo 47° de la Constitución Política del Perú y en defensa de los derechos e intereses del Estado presenta una denuncia penal contra el juez titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima.

"Presento denuncia penal contra Juan Fidel Torres Tasso, en su actuación como juez titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, por la presunta omisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad y prevaricato", se lee en el documento.

Juez concedió demanda de amparo de Delia Espinoza

Asimismo, luego de que el despacho del juez Torres Tasso emitiera una medida cautelar en favor de la fiscal suprema Delia Espinoza en un proceso de amparo que causó controversia por el trato y la rapidez con la que resolvió el pedido, la JNJ no solo manifestó estar en desacuerdo con la orden judicial, sino que volvió a pronunciarse sobre el tema.

Pues bien, no solo denuncian penalmente al magistrado, sino que también solicitan a Torres Tasso abstenerse "por decoro" de seguir conociendo el proceso de amparo presentado por la suspendida fiscal de la Nación, y, consecuentemente, se remitan los actuados a un juzgado constitucional distinto para que continúe la tramitación de la presente causa.

"En el desarrollo del presente proceso judicial (principal y cautelar) se han presentado situaciones que, desde nuestra perspectiva y con mucho respeto a la defensa de nuestro derecho fundamental a un juez imparcial, evidenciarían una aparente parcialidad de su parte y un indebido adelanto de opinión, razón para la cual presentamos la presente solicitud de abstención por decoro", señala la JNJ.

Es así como el caso de Delia Espinoza vuelve a captar la atención de las instancias judiciales. La Procuraduría Pública de la JNJ presentó una denuncia penal contra el juez Juan Fidel Torres Tasso, titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, por presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad y prevaricato.