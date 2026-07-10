¡Lima vuelve a hacer historia! Será la próxima sede de la ceremonia de The World's 50 Best Restaurants 2026

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Cultural

La celebración gastronómica denominada "The World's 50 Best Restaurants", que se celebrará en la capital del Perú, es considerada uno de los eventos más importantes de la gastronomía mundial. Esta se realizará el próximo 4 de noviembre y en ella se presentará el ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo.

Famoso restaurante peruano fue el ganador en 2025

El año pasado, el restaurante peruano Maido, del compatriota Mitsuharu Tsumura, fue elegido como el mejor del mundo. En esta gala se espera conocer a su sucesor con gran expectativa en la ciudad de Lima. Esto marcará un hecho sin precedentes, ya que será la primera vez que el evento se realice en Sudamérica, y los organizadores no pudieron elegir un mejor destino que el Perú, consolidándose como un referente gastronómico a nivel internacional.

Si bien anteriormente Lima fue sede de "Latin America's 50 Best Restaurants" en 2013 y 2014, consolidando desde entonces su prestigio internacional en la gastronomía, esta será la primera vez que albergue la edición mundial, lo que la pondrá en los ojos del mundo. Cabe recordar que otro restaurante peruano también obtuvo el reconocimiento como el mejor del mundo en 2023, este fue Central.

Quienes la hicieron posible

La ceremonia será posible gracias al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de PromPerú, reforzando el posicionamiento del Perú como uno de los principales destinos gastronómicos del mundo.

El presidente ejecutivo de PromPerú, Michael Guevara Varela, afirmó que:

"Recibir este encuentro en el Perú nos permitirá mostrar al mundo nuestra diversidad cultural, nuestros productos nativos y las experiencias turísticas y gastronómicas que hacen de nuestro país un destino único".

Además, señaló que el solo hecho de ser el país anfitrión del evento generará un impacto económico favorable desde el inicio de la semana de actividades, impulsando el incremento de los ingresos del país.

La ceremonia de "The World's 50 Best Restaurants 2026", que se realizará el 4 de noviembre en Lima, estará acompañada por un programa de actividades que incluirá foros, cenas colaborativas entre chefs nacionales e internacionales, recorridos gastronómicos y una celebración dedicada a resaltar los ingredientes, productos y técnicas culinarias tradicionales del Perú, además de la premiación oficial.

Con la realización de este magnánimo evento, el Perú volverá a posicionarse como uno de los principales referentes de la gastronomía mundial. El evento no solo reunirá a reconocidos chefs y especialistas del sector, sino que también permitirá promocionar la riqueza culinaria, cultural y turística del país ante una audiencia internacional.